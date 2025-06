Atletica: domani Sant’Alfio diventa capitale del fondo con i campioni del circuito Running Sicily

Sport

Dopo le tappe di Malta e Catania, tocca al centro pedemontano ospitare l'evento internazionale organizzato dall'Asd Agex dell'ex azzurro Nando Sorbello con in gare oltre 200 atleti in rappresentanza di 13 Nazioni. Partenza alle 9,30 e sui 10 km favoriti l'azzurro Oukhrid, il marocchino Hachchach e tra le donne l'ungherese Edito Filo. In programma anche una non competitiva aperta a tutti

La grande atletica farà tappa domani a Sant’Alfio con il centro pedemontano, teatro della terza tappa del Running Sicily, il circuito internazionale di podismo scattato lo scorso 23 febbraio a Malta. La manifestazione organizzata dall’Asd Agex del prof. Nando Sorbello, ex azzurro di mezzofondo, affiancato da Alfio La Spina, primo cittadino di Sant’Alfio, domani si disputerà su un percorso certificato Fidal di 2,5 km da ripetere quattro volte, tra saliscendi e scorci mozzafiato all’interno del Parco dell’Etna e sarà valido come prima edizione della 10 km del Castagno dei Cento Cavalli-Coppa PackItalia. Domani partenza alle 9,30 e oltre alla gara agonistica internazionale in programma anche la Walkthon-Nuova Sport Car non competitiva (2,5 e 10 km) aperta a tutti, tra natura e sport.

Il prof. Nando Sorbello e il sindaco di Sant’Alfio Alfio La Spina che domani sarà lo starter della gara insieme a Enzo Falzone presidente del Coni Sicilia

Al via ci saranno oltre 200 atleti in rappresentanza di ben 13 Nazioni e starting list maschile aperta dal campione italiano assoluto 2025 di maratona, Lhoussaine Oukhrid, varesino di origine marocchine, che quest’anno ha firmato anche la migliore prestazione italiana sulla 50 km (2h50’33” a Castel Bolognese). Accanto a lui, nomi di spicco come Wilson Marquez, classe 2000, origini dominicane, ma siracusano di adozione con un personale di 30’16” sui 10 km; il marocchino Said Hachchach, 1h14’ sulla mezza; il maltese Andrew Grech, vincitore del Running Sicily 2023 e Adriano Abbisogni (Trinacria Palermo), 3° alla recente “Di Corsa per Telethon” a Catania”, 2ª tappa del Running Sicily, 1ª tappa dell’Etna Running 2025, il circuito regionale sui 10 km che dopo il Trofeo di Carnevale di Acireale, la gara di Catania e la prova di domenica a Sant’Alfio, farà tappa il 16 novembre a San Giovanni la Punta con la Strapuntese e si chiuderà il 30 novembre a Paternò col Trofeo Santa Barbara.

Il fondista maltese Andrew Grech

In gara da autentico amatore della corsa su strada, insieme a 5 connazionali, ci sarà anche il polacco Bogusław Mamiński, leggenda dell’atletica internazionale, vincitore in carriera della medaglia d’argento nei 3.000 siepi agli Europei di Atene nel 1982 e ai Mondiali di Helsinki 1983. Una presenza non simbolica, perché Mamiński sta portando avanti con Nando Sorbello un progetto di collaborazione tra la 10 km di Varsavia (gara che ogni anno porta al traguardo oltre 15.000 atleti) e la Palermo International Half Marathon, in programma quest’anno il 19 ottobre.

L’azzurro Oukhrid Lhoussaine

Wilson Marquez in azione

Tornando alla gara di Sant’Alfio, tra le donne, fari puntati sull’ungherese Edit Filo (Asd Agex), classe 1990, già vincitrice della 10 km alla Palermo International Half Marathon 2024, con un personale di 37’51”. Al via anche Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) vincitrice il 18 maggio scorso della 14ª Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando, Clara Minagra, campionessa italiana master di mezza maratona 2023 e di maratona 2024 e la catanese Patrizia Strazzeri (Sal Catania). Al via a Sant’Alfio, pure, Francesco Scarcipino Pattarello, il più anziano in gara con i suoi 84 anni e 7 mesi.

L’ungherese Edit Filo (Asd Agex), classe 1990, vincitrice della 10 km alla Palermo International Half Marathon 2024

“Oltre all’aspetto agonistico – sottolinea il prof. Nando Sorbello – la 10 km del “Castagno dei Cento Cavalli”, sarà anche un’occasione per valorizzare l’identità culturale e gastronomica dell’Etna: ogni atleta, oltre a ricevere maglia tecnica, zainetto e medaglia in legno con Qr Code integrato, sarà accolto all’arrivo da un ristoro tutto siciliano con nocciole dell’Etna, pasta di mandorla e pizza rustica. Quest gara è la sintesi di ciò che rappresenta il Running Sicily: un progetto sportivo di alto profilo che sia anche occasione di scoperta, condivisione e valorizzazione del territorio. Sant’Alfio è un luogo perfetto per coniugare sport, paesaggio ed emozione. Ed è bellissimo che tutto questo venga vissuto da atleti provenienti da 13 diverse Nazioni. Domani premi speciali saranno assegnati ai primi tre siciliani classificati, uomini e donne, che riceveranno buoni acquisto per il Sicilia Outlet Village e inoltre previsti riconoscimenti per i primi tre assoluti (uomini e donne) e per i podi di categoria”.

La partenza della Palermo International Half Marathon del 2024, il prossimo la 12ª edizione chiuderà l’edizione 2025 del circuito Running Sicily

