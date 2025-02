Atletica: domenica la LifeStar Malta Marathon apre il 12° circuito internazionale Running Sicily

Sport

Oltre 5.000 iscritti e al via il campione italiano Oukhrid Lhoussaine. Domenica scorsa il Trofeo di Carnevale sui 10 km di Acireale ha inaugurato l'Etna Running 2025 con successo nella gara maschile di Osama Zoghlami

Domenica è il giorno della 40ª edizione della LifeStar Malta Marathon, la gara nell’isola dei Cavalieri, inserita dal prestigioso magazine Forbes tra le 12 Maratone “da correre nel 2025”. La prestigiosa competizione in programma domenica con partenza alle 7 da Medina e arrivo a Sliema, sarà la prima tappa 12° Running Sicily – Trofeo Nuova Sport Car Mini, il circuito internazionale ideato e organizzato dall’Asd Agex del prof. Nando Sorbello, palermitano, ex azzurro di fondo.

I due patron Joe Micallef e Nando Sorbello

GARA RECORD. La gara di domenica per la gioia del patron Joe Micallef richiamerà migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo e Italia in prima fila e tantissimi siciliani al via tra i 5.000 atleti iscritti con una presenza record di stranieri: 2.600 provenienti da 60 Paesi al mondo e 500 stranieri residenti a Malta. Al via domenica ci saranno anche 700 bambini che parteciperanno ad una corsa sulla distanza di 1,5 km, mentre è prevista anche una prova sui 5 km.

il prof. Nando Sorbello presidente dell’Asd Agex

I FAVORITI. In campo maschile aprono la lista Oukhrid Lhoussaine fresco campione italiano di maratona (2h16’58” a Sabaudia, ma un personale di 2h12’04”) e il tre volte campione di Francia Alaa’ Hrioud che punta a centrare il bis sul traguardo di Sliema dopo il successo ottenuto nel 2024 sotto la pioggia. A contendere il successo a Lhoussaine e Hrioud, ci sono sei atleti marocchini: Aziz Ait Ourkia, reduce dalla vittoria nella Mezza Maratona di Marrakech; Abdelmajied El Hissouf che ha corso in 2’13’16” la Maratona di Valencia dello scorso 1 dicembre e che nel 2016 ha partecipato ai Giochi di Rio; Moussab Hadout, 2° nella Maratona di Montreal nel 2024; Rahal Boucfar che vanta un primato personale di 2’13’37”; Said Sachchach ed Abdelali Razyn che il 27 ottobre ha stabilito il primato personale nella Mezza Maratona in Spagna con il tempo di 1h02’33”.

Il francese Alaa’ Hrioued punta al bis dopo la vittoria nel 2024

Tra le donne l’atleta da battere sarà la scozzese Jemina Farley vincitrice delle ultime due edizione della Malta Marathon e primatista della gara con il tempo di 2h35’41”.

La scozzese Jemima Farley vincitrice a Malta nel 2023 e 2024

CATANIA NEW ENTRY NEL CIRCUITO. Intanto dopo l’annullamento della Fontalba Marathon Messina in programma il 9 marzo 2025, è stato rimodulato il calendario del 12° Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini con l’inserimento in calendario dell’8ª Corsa per Telethon di Catania, organizzata dalla Nissolino Sal Catania di Giuseppe Sciuto, gara di 10 km livello Bronze, in programma giovedì 1 maggio.

RUNNING SICILY DA MALTA A MAZARA DEL VALLO. Il Running Sicily, quindi, prenderà il via domenica con la 40ª LifeStar Malta Marathon proseguendo poi l’1 maggio con l’8ª Corsa per Telethon di Catania; il 22 giugno la 10 km del Castagno dei Cento Cavalli di Sant’Alfio in provincia di Catania, il 19 ottobre la 12ª Palermo International Half Marathon e chiusura il 30 novembre a Mazara del Vallo con la 16ª Maratonina di Sicilia.

ETNA RUNNING 2025. Domenica scorsa invece ad Acireale ha preso il via il nuovo circuito di podistiche organizzate da Nando Sorbello e Giuseppe Sciuto: l’Etna Running 2025. Saranno cinque le prove con le prossime il primo maggio a Catania con la Corsa per Telethon, il 22 giugno il Castagno dei Cento Cavalli a Sant’Alfio, il 16 novembre la Strapuntese a S. G. la Punta e il 30 novembre il Trofeo Santa Barbara a Paternò.

L’azzurro Osama Zoghlami vincitore domenica scorsa del Trofeo di Carnevale di Acireale