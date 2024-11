Atletica: domenica Nadia Battocletti in un cross in Spagna, a Trieste la siracusana Salonia insegue il pass per gli Europei

Sport

Ultimo test per l'azzurra, l'allieva della Siuracusatletica prova a fare compagnia al palermitano Borromini quasi certo di una maglia azzurra. Out Osama Zoghlami

L’Italia dell’atletica si avvia a grandi verso il primo appuntamento internazionale della stagione: gli Europei di cross in programma l’8 dicembre ad Antalya in Turchia. Già selezionati i primi azzurri con in testa Nadia Battocletti, terza domenica alla Cinque Mulini e attesa domenica al test nel cross di Alcobendas in Spagna, mentre domenica in occasione del 49° Cross della Carsolina a Sgonico in provincia di Trieste, ci sarà la quarta ed ultima prova selettiva per definire la squadra azzurra.

L’azzurra Nadia Battocletti doppio oro su 5000 e 1000 agli Europei di Roma e argento sui 10000 ai Giochi di Parigi

Nella squadra Under 20 maschile si aspetta solo l’ufficialità per la convocazione del palermitano Vittore Simome Borromini, l’allievo di Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp, già 4° e 6° nelle ultime due selezioni. “Simone ha recuperato quasi completamente dal problema alla schiena – ci dice Giuseppe Giambrone – e così anche se non è ufficiale abbiamo rinunciato alla prova di Sgonico per preparare al meglio l’eventuale partecipazione agli Europei in Turchia”.

Vittore Simone Borromini e Giuseppe Giambrone

Un posto in squadra nella prova Under 20 femminile insegue l’aretusea Viviana Salonia allieva alla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila. La fondista siracusana, classe 2007, è stata splendida terza nella prova di Ancona e domenica a Sgonico basterà entrare tra le prime sei per assicurarsi un posto per gli Europei in Turchia.

Viviana Salonia e il prof. Salvatore Dell’Aquila (Siracusatletica)

“Dopo la gara di Ancona di due settimane fa – ci dice il prof. Dell’Aquila – abbiamo lavorato bene e Viviana domenica sono sicuro che sarà pronta per arrivare con le migliori e fare sua una delle maglie azzurre per gli Europei”.

Osama Zoghlami ha chiuso subito la stagione dei cross