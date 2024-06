Sport

Atletica: dopo gli exploit di Jacobs e Alì, domani sera a Madrid tocca a Matteo Melluzzo ed Alice Mangione

A Turku l'oro e l'argento continentale hanno corso i 100 sotto i 10", in Spagna attesa per il siracusano d'oro con la 4x100 e per la nissena d'argento con la 4x400 mista. In gara anche Lorenzo Simonelli (110 ostacoli) e Sara Fantini (martello) campioni d'Europa all'Olimpico

Di Lorenzo Magrì | 20 Giugno 2024