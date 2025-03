Atletica: Dosso, ‘ora obiettivo è arrivare sempre tra le Top’

agenzia

Diaz: 'far cantare l'Inno dItalia mi ha riempito d'orgoglio'

ROMA, 10 MAR – Rientro festoso, tra sorrisi ed abbracci, all’aeroporto di Fiumicino, per due dei tre ori della spedizione azzurra di Atletica che, con sei medaglie complessive, ha conseguito un prestigioso secondo posto nel medagliere agli Europei indoor di Apeldoorn. Zaynab Dosso (60 metri) ed Andy Diaz (salto triplo), con altri azzurri, tra i quali Lorenzo Simonelli, sono rientrati, a metà pomeriggio, da Amsterdam. “La mia prima medaglia d’oro è un sogno che si è realizzato – ha detto Diaz – Dopo Parigi ero quello che volevo fare: raggiungere tutti gli obiettivi, con grandi prestazioni. Si sa, è una cosa è dirlo ed una cosa è farlo: è andata bene. Fare una grande misura all’Europeo e far cantare l’Inno mi ha riempito d’orgoglio. Spero che tutta l’Italia apprezzi tutto l’impegno che sto mettendo per dare il meglio a tutte le manifestazioni”. A sua volta, per la Dosso questo oro segna un “upgrade” per la carriera: “Lo scorso anno ho ricercato così tanto il voler fare, complicadomi le cose, cercando di aggiungere. Ora, finalmente, mi sono solo seduta e mi sono detta: devi fare quello che sai fare, correre veloce. Ad ogni turno, piu andavo bene e più acquisivo forza e solidità; ciò mi ha aiutato in finale e questo Oro è stato il risultato. Ora, il mio obiettivo è quello di arrivare sempre tra le ‘Top'”.

