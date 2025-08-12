agenzia
Atletica: Doualla dice no, niente mondiali a Tokyo
15enne sprinter azzurra rinuncia ad essere inserita nella 4X100
ROMA, 12 AGO – Kelly Doualla non andrà ai mondiali di atletica di Tokyo. La 15enne azzurra, due ori agli europei U20 “rinuncia alla possibilità di essere inserita nel gruppo della staffetta 4×100 che volerà in Giappone a settembre” fa sapere la Fidal. Il tecnico della velocista, Walter Monti ha comunicato ai vertici federali “la volontà di rinunciare ad una possibile inclusione dell’atleta nella squadra azzurra che prenderà parte ai mondiali”.
