Atletica: Duplantis ancora un record, con l’asta vola a 6,26

agenzia

Per lo svedese è il decimo primato stabilito dal 2020 a oggi

ROMA, 25 AGO – Lo svedese Armand Duplantis ha stabilito il nuovo primato mondiale del salto con l’asta vincendo con 6,26 la gara del “Silesia Kamila Skolimowska Memorial” a Chorzow. ‘Mondo’ aveva stabilito il precedente record di 6,25 in occasione dell’Olimpiade di Parigi, dove aveva riconfermato l’oro vinto a Tokyo. Per Duplantis quello di oggi è il decimo primato mondiale dell’asta che ha ottenuto dal febbraio del 2020 in poi.

