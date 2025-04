Atletica: è iniziato il conto alla rovescia del Giro podistico di Castelbuono, la corsa più antica d’Europa

Sport

Il patron Antonio Castiglia ha incontrato a Roma il presidente della Fidal Stefano Mei per pianificare una serie di iniziative speciali verso la festa del centenario del 2026. Il 26 luglio grande attesa per l'edizione numero 99

A “Cursa di Sant’Anna” si avvia a grandi passi verso la festa per il centenario in programma il 26 luglio del 2026, un vero “miracolo” sportivo. Il fascino del Giro podistico di Castelbuono è rimasto ancora oggi sempre intatto e la kermesse internazionale, vanto del centro madonita, continua ad essere un vero “miracolo” sportivo.

“La maratona dei dieci giri di Castelbuono”, come venne chiamata la prima edizione del Giro podistico di Castelbuono svoltasi nel 1912, fu vinta dal palermitano Blanchet in 51’36” che l’anno dopo concesse un magico bis. Da quelle prime due storiche edizioni, a “Cursa” inserita nei giorni di festa del centro madonita in onore della patrona S. Anna, ha scritto pagine di storia dell’atletica e dello sport mondiale, diventando la podistica più antica d’Europa, un vanto per la Sicilia intera e non solo.

Antonio Castiglia presidente del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e il numero uno dell’atletica italiana, Stefano Mei presidente della Fidal nazionale

Gli organizzatori del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese in testa il presidente Antonio Castiglia, sono così da tempo al lavoro per regalare altre grandi emozioni in occasione dell’edizione numero 99 che si correrà il 26 luglio, ma sono già proiettati verso l’edizione del centenario che avrà in calendario nel 2026 una serie di straordinari eventi collaterali.

La partenza della gara “Vintage” del Giro di Castelbuono 2024

Il conto alla rovescia è cominciato e gli organizzatori in vista dell’edizione del centeneraio del 2026 sono stati ricevuti a Roma dal presidente della Fidal Stefano Mei. Il numero uno dell’atletica italiana e il patron Antonio Castiglia hanno cominciato a pianificare insieme una serie di iniziative speciali da lanciare in occasione dell’importante anniversario del 2026, al fine di celebrare nel migliore dei modi uno degli eventi-simbolo del podismo, non soltanto in Italia, come certificato dalla World Athletics Heritage Plaque consegnata nel 2021 dal massimo organo dell’atletica mondiale per la rilevanza storica e culturale dell’evento.

Il presidente Antonio Castiglia in occasione dello start di una prova giovanile al Giro di Castelbuono

“Ringraziamo il presidente Stefano Mei e la Fidal per la vicinanza al Giro di Castelbuono – ha tenuto a sottolineare il presidente Antonio Castiglia – e continuiamo il nostro lavoro in vista dell’edizione del centenario. Intanto per il 2025 sono confermate le iniziative di contorno alla gara principale da 11,340 km (dieci giri da 1.134 metri) che si svolgerà come da tradizione nella giornata della patrona Sant’Anna. Previste la “Baby Run” non competitiva riservata ai bambini fino agli 11 anni, la gara giovanile per le categorie ragazzi e cadetti, e la “Vintage Race” che si correrà anche quest’anno indossando le casacche del passato per simboleggiare la lunga tradizione da “Cursa di Sant’Anna”, che è da sempre una cartolina di Castelbuono che entra nelle case di migliaia di persone e fa conoscere le bellezze, le tradizioni e la gente della nostra città incastonata nelle Madonie“.

La premiazione dei big del Giro di Castelbuono 2024

GIRO DI CASTELBUONO: COSI’ NEL 2024. Nel 2024 il Giro di Castelbuono, raccontato come sempre dalla voce intensa, rassicurante e competente dello speaker storico, Paolo Mutton, 16 anni dopo l’iberico Martinez aveva incoronato Ilias Fifa, mezzofondista marocchino, naturalizzato spagnolo. Fifa ha vinto la “Coppa Sant’Anna-Trofeo Totò Spallino” 2024, al termine di una gara spettacolare lasciandosi alle spalle lo statunitense Nick Hauger e podio completato dall’azzurro Ahmed Ouhda. Primo dei siciliani l’aretuseo Alessandro Brancato, 17°.

Lo spagnolo Ilias Fifa taglia il traguardo dell’edizione numero 98 del Giro di Castelbuono

