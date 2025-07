Atletica: Eugene da record, anche Kipyegon fa primato mondiale

agenzia

Tappa Diamond league regala spettacolo. Fabbri 7/o nel peso

ROMA, 06 LUG – Meeting strepitoso a Eugene, nella nona tappa della Wanda Diamond League dove è settimo Leonardo Fabbri (21,71) con la seconda prestazione stagionale all’aperto per l’azzurro campione europeo del peso, mentre vince Joe Kovacs con 22,48 in una gara che vede cinque atleti sopra i 22 metri per la prima volta nella storia. Chiude al nono posto Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli in 50.17, al successo Alison dos Santos in 46.65. Due primati del mondo delle keniane Beatrice Chebet che per prima scende sotto i quattordici minuti nei 5000 in 13:58.06 e con Faith Kipyegon che lima altri centesimi al suo limite mondiale dei 1500 vincendo la gara conclusiva del meeting in 3:48.68. Nelle altre gare valide successi di Winfred Yavi nei 3000 siepi donne in 8:45.25, Letsile Tebogo nei 200 (19.76/+0.7), Tara Davis-Woodhall nel lungo (7,07/1.9), Melissa Jefferson nei 100 metri donne (10.75/-1.5) e Kishane Thompson nei 100 uomini (9.85/+0.4), Niels Laros nel miglio in 3:55.94 (record europeo under 23), Chase Jackson nel peso con 20,94, Valarie Allman nel disco con 70,68 e Tsige Duguma negli 800 metri in 1:57.10. Nelle gare non Diamond League grandi risultati con i 10.000 vinti da Biniam Mehary in 26:43.82, martellate da world lead con Rudy Winkler (83,16) e Camryn Rogers (78,88), disco per Mykolas Alekna (70,95), asta a Armand Duplantis (6,00), i 400 di Matthew Hudson-Smith (44.10) e Sydney McLaughlin-Levrone (49.44), i 100 ostacoli di Ackera Nugent (12.32/+0.4).

