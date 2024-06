Atletica: Euro ’24; ok Furlani, Derkach in finale nel triplo

agenzia

Negli 800m tre italiani accedono alle semifinali

ROMA, 07 GIU – Mattia Furlani non tradisce le aspettative e, con la misura di 8.17 ottenuta al primo tentativo, si qualifica per la finale del salto in lungo agli Europei di Roma 2024. Qualificata alla finale anche Dariya Derkach che, nel salto triplo, è riuscita a staccare un 14.10 che gli vale l’accesso all’ultimo atto nel quale si giocherà la medaglia. “Finalmente una qualificazioni tranquilla, ottenuta al primo salto e ora aspettiamo domenica. Europei in casa? E’ un’emozione in più, ma anche una responsabilità. Mi da’ tanta carica e il pubblico si è fatto sentire”, le parole dell’azzurra.Tre, invece, gli italiani che accedono alle semifinali negli 800 metri: si tratta di Catalin Tucuceanu, Francesco Pernici e Simone Barontini.

