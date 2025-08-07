Atletica: Euro U.20, Doualla in finale 100 con 11.56

agenzia

La 15enne si qualifica, con lei azzurra Pagliarini

ROMA, 07 AGO – Ci saranno due azzurre nella finale dei 100 metri agli Europei U20 di Tampere, in Finlandia. Kelly Doualla a soli quindici anni sbarca nella gara che mette in palio le medaglie, vincendo la propria semifinale con il crono di 11.56 (-0.3), lo stesso della batteria corsa in mattinata: accelerazione notevole e ultimi venti-trenta metri in controllo. Domani alle 19.40 affronterà sprinter di tre anni più grandi, tra cui l’altra azzurra Alice Pagliarini, avanti con 11.72 (-0.2). Nelle semifinali, in luce anche la britannica Mabel Akande (11.48/-0.2) e l’ucraina Uliana Stepaniuk (11.50/+0.7).

