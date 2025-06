Atletica: Europei a squadre; Italia è prima dopo la 3/a giornata

agenzia

A Madrid rimonta degli azzurri che precedono Germania e Polonia

ROMA, 28 GIU – L’Italia è in testa alla classifica dopo la terza e penultima giornata del campionato Europeo a squadre di Madrid, un sabato che ha visto gli azzurri conquistare tanti punti importanti e recuperare ben due posizioni rispetto a ieri. Sono 290 i punti dell’Italia, che precede la Germania con 266 e un gruppetto di nazioni raggruppate in una manciata di lunghezze: Polonia (256.5), Olanda (253.5), Gran Bretagna (252) e Spagna (249). La squadra azzurra ha rimontato fino a portarsi in vetta grazie ad una lunga serie di piazzamenti importanti, culminati nell’ultima prova di giornata dal terzo posto nel salto triplo femminile della 19enne Erika Saraceni, che ha ottenuto il suo personale di 14.07, rimanendo dietro solo alla tedesca Joyeux (14.42) e alla svedese Askag (14.18). Nel salto in lungo, Mattia Furlani ha collezionato molti nulli e alla fine si è fermato sul terzo gradino del podio, preceduto dal greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico di Parigi e di Tokyo, che ha saltato 8.46, e dallo svedese Thobias Montler, che con 8.08 ha fatto meglio per un centimetro dell’italiano. Ottima la prova del ventenne Matteo Sioli nel salto in alto, che si è preso il secondo posto con il nuovo personale all’aperto (2.27, 2.29 quello in sala), battuto solo dal ceco Stefela, unico a superare i 2.30. Punti preziosi ha portato con un altro secondo posto anche Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (54.88). La portoghese Diallo ha beffato l’azzurra nei 40 metri finali (54.77), mentre nella gara maschile si è fermato giù dal podio Alessandro Sibilio, non in perfette condizioni alla vigilia. Sempre tra gli ostacoli, nei 100 Giada Carmassi ha confermato il suo ottimo momento conquistando il quarto posto con un tempo (12.62) che sarebbe stato record italiano se il vento non fosse stato oltre il limiti ammessi. Ha ottenuto invece la seconda piazza nei 110 Lorenzo Simonelli, con 13.27, battuto di un soffio dallo svizzero Jason Joseph (13.24). Sul podio è salita anche Eloisa Coiro nella gara dagli 800 e grazie ai suoi punti l’Italia si è portata per la prima volta in vetta alla classifica. La romana è stata brava a seguire il treno delle migliori, con la vittoria andata alla francese Bourgoin (1:58.60) mentre Coiro ha chiuso in 1:59.88. Le staffette 4×100 donne e uomini hanno ottenuto due importanti quarti posti. Tra le prime, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Zaynab Dosso hanno chiuso in 42.58. Ha vinto l’Olanda, bissando il successo della gara maschile, dove il quartetto azzurro (Filippo Randazzo, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Simonelli, chiamato all’ultimmo dopo i 110hs), riscritto alla vigilia per la sequela di infortuni patita dal gruppo dello sprint, è arrivato ai piedi del podio. Un po’ di rammarico per Sara Fantini nel lancio del martello, fermatasi ai piedi del podio con la misura di 70.56, mentre Enrico Saccomano ha chiuso 12/o nel lancio del disco.

