Atletica: Europei cross,Italia vince l’oro nella staffetta mista

agenzia

Bissato il successo di due anni fa a Venaria Reale

ROMA, 08 DIC – L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista agli Europei di cross in corso ad Antalya, in Turchia, confermando quella di due anni fa a Venaria Reale. In quella squadra c’era già Pietro Arese, trascinatore allora e anche in Turchia, che con uno sprint finale decisivo ha completato il lavoro portato avanti da Sebastiano ‘Paro’ Parolini, Marta Zenoni e Sintayehu Vissa. Gli azzurri si sono imposti sul percorso di 7500 metri con il tempo di 18:02, battendo nell’ordine la Francia e la Gran Bretagna.

