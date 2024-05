Atletica: Europei Roma; Asher-Smith ‘qui per vincere i 100’

agenzia

La britannica: "Ho ambizioni importanti, tra Olimpico e Giochi'

ROMA, 24 MAG – “Gli ultimi Europei non sono andati bene. È una storia lunga e ormai appartiene al passato. Sono entusiasta per gli Europei di Roma, ho obiettivi importanti per me stessa, aspirazioni molto grandi su come voglio correre e come voglio vincere. Lo Stadio Olimpico è bellissimo, così come lo Stadio dei Marmi con le sue statue. All’Olimpico è stata appena rifatta la pista ed è un luogo così storico anche per il calcio. Roma è una città magnifica. Tutti sono entusiasti dal fatto che gli Europei si faranno lì quest’anno. Sarà fantastico”. Così Dina Asher-Smith, la sprinter britannica che punta a conquistare la medaglia d’oro dei 100 metri ai campionati europei di atletica di Roma. “Sia gli Europei sia le Olimpiadi sono importanti nel mio calendario di quest’anno – prosegue la britannica nel podcast Ignite della European Athletics – probabilmente, oltre alla staffetta, a Roma farò soltanto i 100 metri” ammette la britannica. Disciplina nella quale, tra le altre, sfiderà quasi sicuramente l’italiana Zaynab Dosso.

