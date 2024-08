Atletica: Fabbri al Golden Gala con l’oro europeo nel peso

agenzia

Nel disco ci sarà il giamaicano Stona, vincitore a Parigi

ROMA, 16 AGO – Si aggiungono altri due campioni olimpici e un campione europeo azzurro al cast stellare del Golden Gala Pietro Mennea, 13ma tappa della Wanda Diamond League, in programma venerdì 30 agosto allo stadio Olimpico di Roma. Dal trionfo dei Giochi Olimpici di Parigi arrivano i lanciatori Ryan Crouser (Usa) e Roje Stona (Giamaica). Dalla meravigliosa vittoria europea di Roma arriva invece il primatista italiano del peso Leonardo Fabbri, quest’anno 22,95, oro allo stadio Olimpico e poi quinto alle Olimpiadi. Il primatista del mondo Crouser è entrato ancora di più nella leggenda del getto del peso vincendo a Parigi il suo terzo oro olimpico consecutivo, lanciando 22,90, dopo quelli di Rio de Janeiro e di Tokyo. Per Stona, allenato proprio da Crouser in Arkansas, è stata una vittoria a sorpresa allo Stade de France nel disco, con il primato personale e il record olimpico di 70,00.

