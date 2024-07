Atletica: Fabbri batte Crouser a Londra, gran fiducia per Giochi

agenzia

Pesista azzurro a 22.52 in Diamond League:'mi sento un campione'

ROMA, 20 LUG – Leonardo Fabbri, a due settimane dalla finale del getto del peso alle Olimpiadi di Parigi, batte per la prima volta in carriera il dominatore della specialità Ryan Crouser. Nella tappa di Diamond League a Londra, l’azzurro ha ottenuto la misura di 22,52 al quinto lancio, facendo meglio del 22,37 dello statunitense, due volte campione olimpico, due volte oro mondiale e primatista del mondo. Per Fabbri si tratta dell’undicesima vittoria in 11 gare da inizio maggio ad oggi, finendo anche in questa occasione ampiamente oltre i ventidue metri. L’ultimo lancio non sposta gli equilibri: vince l’azzurro dell’Aeronautica, secondo Crouser, terzo Payton Otterdahl (22,13), quarto il leader stagionale Joe Kovacs (22,03). “Oggi ho dimostrato a me stesso di essere un campione – esulta il 27enne fiorentino, primatista italiano con il 22,95 di Savona -. È un risultato che mi dà molta fiducia, andiamo a Parigi nelle migliori condizioni possibili. Lì sarà tutt’altra gara, quindi Londra va presa con le pinze. Fino a qualche mese fa, guardavo gli esercizi che facevano in riscaldamento. Oggi ero concentrato su di me e quando mi giravo vedevo che stavano tutti lì a guardarmi…”.

