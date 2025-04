Atletica: festival dei giovani al Meeting di Pasqua di Avola e a Palermo grandi risultati di Marfia, Coppola e Borromini

Sport

Successo dell'evento organizzato dall'Atletica Avola. La sprinter ha corso i 100 in 12"27, nel mezzofondo 3'55"22 del trapanese e 1'55"87 sugli 800 del palermitano

Grande festa dell’atletica al campo “Memo Di Pasquale” di Avola in occasione del Meeting di Pasqua organizzato dall’Atletica Avola di Carmelo Accaputo e Tonino Nastasi. Centinaia di giovanissimi talenti sono stati impegnati in percorsi motori con staffette e gare di velocità e dalle gare delle categorie maggiori sono arrivati anche risultati interessanti. “Una bellissima giornata – tiene a sottolineare Carmelo Accaputo – con i bambini che sono stati i veri protagonisti della manifestazione”.

Nelle gare assoluti doppio successo di Auroramaria Aparo (Siracusatletica) sui 100 (12″38) e sui 300 piani (39″61) e sui 1500 a segno in solitario Giuseppe Romico (Siracusatletica) in 4’07”.

TUTTI I VINCITORI. Ecco tutti i vincitori delle gare giovanili del Meeeting di Pasqua di Avola.

ESORDIENTI. 200. F5: Mohanmed Zainab Tholley (Atletica Avola). F8: Elisa Beltrami (Trinacria Sport Solarino). M5: Elia Di Paola (Atl. Augusta Club). M8: Flavio Manfrè (San Pietro Clarenza). Lungo e 60. F10: Cloe Di Bari (Siracusatletica) 3,35 e 8″24. Vortex. F10: Martina Vacante (Atletica Augusta) 17,81. M10: Alessandro Fontana (Siracusatletica) 25,53. 50. 60 e 600. M10: Francesco Pisana (Running Modica) 7″86 e 2’08″12. 600. F10: Anna Adele Coco (San Pietro Clarenza) 2’09″31.

RAGAZZE. Lungo: Nugegodage Tharundi Akshana (Milone Sr) 3,85. Peso: Ludovica Pugliara (Milone Sr) 8,11. 60: Daria Brancaleone (Trinacria Sport) 8″42. Marcia 2 km: Grazia Lanzafame (San Pietro Clarenza) 11’10″46.

RAGAZZI. Lungo e 60: Emmanuele Sorce (No al Doping Rg) 4,10 e 8″98. Peso: Elia Ferrante (Trinacria Sport) 5,11. Marcia 2 km: Walter Di Gregorio (Running Modica) 11’34″88.

CADETTE. 80: Flavia Caruso (Running Modica) 11″47. 600: Nora Mazzotta (Siracusatletica) 1’56″69.

CADETTI. 80: Andrea Ippolito (Siracusatletica) 10″52. 600: Nicolò Santapaola (Siracusatletica) 1’37″31.

PALERMO: SPRINT E MEZZOFONDO DOC. Da Avola a Palermo con la riunione organizzata dal Cus Palermo al campo di Via Altofonte che ha fatto registrare risultati importanti. In apertura spicca il 12″27 sui 100 di Giorgia Marfia, classe 2008, allieva al Cus Palermo di Francesco Siracusa, capace di migliorarsi ancora.

Giorgia Marfia Francesco Siracusa (Cus Palermo)

Nelle gare di mezzofondo successo in solitario di due azzurrini, sui 1500 si è imposto il trapanese Marco Coppola (Universitas Pa) in 3’55″22 e sugli 800 Vittore Simone Borromini, l’allievo di Giuseppe Giambrone che adesso corre per il Cs Carabinieri, capace sotto gli sguardi attenti del grande Totò Antibo che s’è complimentato con questo talento, di correre in 1’55″87.

Vittore Simone Borromini e Totò Antibo

Sui 1500 assoluti donne successo della sorella Federica Borromini (Cus Perugia) in 4’43″62 davanti alle due sorelle Aurora Castello (Cus Pa), 5’00″42 e Silvia Castello (Marathon Altofonte), 5’04″90.

Aurora Castello (Cus Pa) e il suo allenatore, l’ex olimpionico dei 3000 siepi Yuri Florian

