Atletica: Festival del Mezzofondo a Siracusa nel segno dell’azzurrino Luca Cavazzuti

L'atleta aretuseo della Siracusatletica ha corso i 2000 in 5'30"8. Sui 1000 cadetti a segno l'ibleo Giuseppe Mazza, sui 400 ostacoli si migliora l'etneo Matteo Pelligra e sugli 80 piani cadette sfreccia Blanca Parziano

Il Festival del Mezzofondo ha fatto ancora una volta centro. L’evento organizzato dalla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila, ha visto in occasione dell’11ª edizione che si è svolta al campo scuola “Pippo Di Natale”, una serie di risultati interessanti e su tutti il 5’30″8 sui 2000 ottenuti dall’azzurrino Luca Cavazzuti.

Luca Cavazzuti e il prof. Salvatore Dell’Aquila (Siracusatloetica)

Un “crono” ottenuto in solitario dall’allievo di Salvatore Dell’Aquila che conferma la completa ripresa dell’azzurrino che adesso da domani a sabato sarà impegnato in un raduno giovanile a Tirrenia (in contemporanea a Formia stage per Daniele Salemi, lo sprinter di Solarino, allievo alla Siracusatletica del prof. Pasquale Aparo) tappa di avvicinamento agli Europei Under 20 ad agosto a Tampere in Finlandia e al Festival Olimpico della Gioventù Europea a luglio a Skopje in Macedonia.

Il prof. Pasquale Aparo e l’azzurrino Daniele Salemi

Luca Cavazzuti, classe 2008, lo scorso anno protagonista in azzurro agli Europei Under 18, ha preceduto il suo compagno di squadra Giuseppe Romico (5’53″6) e sotto i 6′ anche l’etneo Giovanni Arena (5’58”). Luca Cavazzuti nel 2024 ha migliorato i suoi personali sugli 800 (1’53″73), 1000 (2’30″44), 1500 (3’54″42), miglio (4’13″03) e sui 3000 piani (8’48″55) e adesso all’esordio subito questo straordinario acuto sui 2000.

Giuseppe Mazza (Padua Ragusa)

E mezzofondo vivace anche nelle prove giovanili con l’ibleo Giuseppe Mazza (Padua Ragusa) che ha vinto i 1000 cadetti e l’allievo di Concetto Aprile si è subito migliorato in 2’41″2 precedendo Leonardo Nicolò Tristano (Sal Catania), 2’44″9) e il suo compagno di squadra Lorenzo Firrincieli, 2’47″2 e sotto i 3′ anche Matteo Scimonello (Pol. Atletica Hybla), 2’51″6 e Carlo Bastante (Siracusatletica), 2’58″4.

Marco Giglio (Scicli Running) in testa va a vincere i 1000 ragazzi

Sui 1000 ragazze a segno il duo della Trinacria Sport Solarino con Daria Brancaleone vincitrice in 3’23″6 davanti a Giulia Guarneri (3’53”) e terza Marika Donzella (Scicli Running), 3’53″2. Tra i ragazzi vittoria di Marco Giglio (Scicli Running), 3’30″9 davanti a Emanuele Trattaro (Siracusatletica), 3’43” e Guido Cacciola (Orange Athleticis), 3’43″4.

Un pomeriggio che ha visto più di 300 atleti/gara e tanti giovanissimi esordienti in pista dove a svettare è stata la Trinacria Sport Solarino sui 400 F8 con Elisa Beltrami (1’18″1) e al maschile con Antonio La Causa (San Pietro Clarenza) in 1’21″3 e sui 600 F10 Benedetta Cirmi (Orange Athletics) in 2’03” e nella M10 Iacopo Gintoli (No al Doping Ragusa) in 2’01”. E poi ancora tanti risultati interessanti dai giovani talenti che si sono cimentati nella velocità, negli ostacoli, nei lanci e nei salti.

Emanuele Trattaro, Seby e Andrea Ippolito (Siracusatletica)

SPRINTER IN GAMBA. E al “Di Natale” in occasione dei regionali di prove multiple organizzate dalla Milone Siracusa di Maurizio Roccasalva si sono svolte delle gare di contorno con gli sprinter protagonisti. Sugli 80 cadetti gran bella prova di Paolo Schembari (No al Doping Rg) in 9″80 davanti a Pietro Troia (Milone), 9″81 e Andrea Ippolito (Siracusatletica), 9″87.

L’azzurro Filippo Tortu e la sprinter etnea Blanca Parziano

Tra le cadette ad imporsi è stata Blanca Parziano (Pol. Giuva Team) con l’allieva del prof. Filippo Di Mulo, capace all’esordio di migliorarsi nettamente in 10″43 davanti all’altra etnea Elvia Di Stefano (Altis Athletics), 10″45.

Salvatore Cangemi (Milone Sr) e il tecnico Manuel Gallo

Sui 200 assoluti vento oltre alla norma e buon 22″29 di Salvatore Cangemi (Milone) allievo di Manuel Gallo e sotto i 23″ anche i suoi compagni di squadra Lorenzo Liuto (22″48) e Cristiano Meli (22″91). Sui 300 cadetti a segno Paolo Gallo (Trinacria Solarino), 39″60 davanti a Luca Pelligra (Cus Catania), 40″90 e tra le cadette a segno Nora Mazzotta (Siracusatletica), 45″46.

L’etneo Matteo Pelligra (Milone)

Sui 400 piani parte bene la stagione di Cristian Arena (Milone) subito sotto i 51″ (50″64). e sui 400 ostacoli successo e primato personale alla prima uscita per l’etneo Matteo Pelligra (Milone) allenato alla Cittadella del Cus Catania dal papà Paolo ex ostacolista un personale in carriera di 52″5.

I giovani della No al Doping Ragusa in gara a Siracusa

