Atletica: Filippo Di Mulo, il “mago” dello sprint, sono già tre i quartetti azzurri col “pass” per i Giochi di Parigi

Ai Mondiali di Nassau, il tecnico catanese ha qualificato per le Olimpiadi la 4x100 maschile con le stelle Jacobs e Tortu, la 4x400 donne con in ultima frazione la straordinaria nissena Alice Mangione e la 4x400 uomini. In corsa ci sono ancora la 4x100 donne e la 4x400 mista che schiera il palermitano Riccardo Meli

L’Italia che corre veloce non finisce mai di stupire. Ai Mondiali di staffette che nella notte italiana si concluderanno a Nassau nelle Bahamas hanno visto il settore dello sprint azzurro coordinato dal prof. Filippo Di Mulo, catanese, conquistare i primi tre “pass” per i Giochi di Parigi 2024 con i quartetti della 4×100 maschile e le due 4×400 maschili e femminili.

Il prof. Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra

I campioni olimpici della 4×100 maschile chiudono secondi senza forzare in batteria con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu al secondo posto in batteria in 38″14, guadagnando la qualificazione olimpica diretta e un posto per la finale che assegna il titolo iridato.

I due Filippo d’oro dell’atletica italiana: Di Mulo e Tortu

E la stessa cosa hanno fatto le due staffette del miglio con le donne che schieravano la nissena Alice Mangione in ultima frazione (lanciata da Rebecca Borga, Ayomide Folorunso e Giancarla Trevisan) che hanno vinto la batteria in 3’26″6 e gli uomini con l’esordiente Luca Sito, Vladimir Aceti Edoardo Scotti e Davide Re in 3’01″68.

Fa festa la 4×400 donne con Rebecca Borga, Alice Mangione, Ayomide Folorunos e Giancarla Trevisan con in mano il “pass” per i Giochi di Parigi

La grinta della nissena Alice Mangione (Cs Esercito)

Il siracusano Matteo Melluzzo, il palermitano Riccardo Meli, il prof. Filippo Di Mulo e la nissena Alice Mangione

Una festa siciliana (nel gruppo della 4×100 maschile fa parte anche lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo) che speriamo possa completarsi nella notte italiana con la 4×400 mista che schierava in prima frazione il palermitano Riccardo Meli, allievo alle Fiamme Gialle dell’etneo Claudio Licciardello. Meli con Anna Polinari, Lapo Bianciardi e Alessandra Bonora, ha chiuso in 3’16″88 e andrà ai ripescaggi insieme alla 4×100 donne che con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese che ha chiuso in 43″08 che sembra comunque essere migliorabile.

I due tecnici catanesi Claudio Licciardello e Filippo Di Mulo

“Alla vigilia lo avevo detto – ci dice raggiante il prof. Filippo Di Mulo che potrà così difendere l’oro della 4×100 vinto ai Giochi di Tokyo, dopo l’oro individuale sui 100 di Marcell Jacobs – puntavamo a qualificare tutte e cinque le staffette per i Giochi di Parigi e siamo ancora sulla buona strada per centrare l’obiettivo”.

Nella foto Grana/Fida, il quartetto azzurro della 4×100 con il “pass” per Parigi: Filippo Tortu, Roberto Rigali, Lorenzo Patta e Marcell Jacobs

