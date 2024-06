Atletica: Filippo Randazzo ancora oltre gli 8 metri nel lungo, per alimentare le speranze di andare ai Giochi di Parigi

Sport

Il saltatore etneo ha vinto il meeting internazionale di Nembro atterrando a 8,07 non lontano dal personale di 8,12. "Strada verso le Olimpiadi in salita ma non mollo!"

Smaltita l’amarezza per essere rimasto fuori per un solo centimetro dalla finale del salto in lungo agli Europei di Roma, Filippo Randazzo ha regalato l’ennesima perla della sua straordinaria carriera con l’allievo di Carmelo Giarrizzo capace ieri sera al meeting internazionale di Nembro di atterrare per la 12ª volta oltre gli 8 metri vincendo la gara con la misura di 8,07.

Il campione olimpico dei 100 Marcell Jacobs, Carmelo Giarrizzo e Filippo Randazzo

Il saltatore etneo delle Fiamme Gialle, allievo a Valguarnera di Carmelo Giarrizzo, che l’ha scoperto, plasmato e lanciato in orbita con la Pro Sport ’85 Valguarnera, con questo risultato al momento si trova al 38° posto nelle graduatorie mondiali e 57° nel ranking che qualifica per i Giochi di Parigi.

L’etneo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) in azione

“La strada è ancora lunga – ci dice Carmelo Giarrizzo, “mago” dei salti in estensione – ma non molliamo. Pesa putroppo il mancato accesso alla finale degli Europei che avrebbe fatto fare un balzo in avanti significativo per arrivare nei primi 32 del ranking che qualifica per i Giochi di Parigi. Adesso le speranze sono legate ad un filo, sabato sarà ancora in pedana al Sestriere e a fine mese agli Assoluti di La Spezia, Filippo sta bene e potrebbe centrare l’obiettivo atterrando a 8,27 che rappresenta il minimo diretto per andare in Francia. A Nembro ha fatto una delle sue gare migliori tenendo conto che non al massimo fisicamente con un esordio a 7,88, poi 7,79, 7,89 e dopo due nulli la zampata finale con 8,07“.

“Strada vero i Giochi di Parigi in salita, ma non mollo – ci dice Filippo Randazzo – e darò il massimo per giocarmi le ultime carte per staccare il “pass” per la mia seconda Olimpiadi dopo Tokyo 2021“.

Filippo Randazzo in azione ai Giochi di Tokyo 2021: 8° nella finale del salto in lungo

A Nembro sui 400 piani, terzo posto per il palermitano Riccardo Meli in 46″39, con l’allievo del tecnico etneo Claudio Licciardello che dopo l’argento agli Europei di Roma con la 4×400 maschile continua la caccia al personale di 45″74.

Il tecnico giarrese Claudio Licciardello e il quattrocentista palermitano Riccardo Meli (Fiamme Gialle)

