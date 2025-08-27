Atletica: Finali Diamond League; Furlani è secondo nel lungo

agenzia

Svizzero Ehammer lo batte di 2 centimetri. Fabbri 6/o nel peso

ZURIGO, 27 AGO – Mattia Furlani va vicino al successo in Diamond League e chiude al secondo posto la gara di salto in lungo nella prima giornata del meeting di Zurigo che decreta i vincitori del circuito. Il campione mondiale indoor e bronzo olimpico atterra a 8,30 (+0.7) battuto solo dallo svizzero Simon Ehammer (8,32). Leonardo Fabbri è sesto nel peso con 21,47, vince per la quarta volta il Diamond Trophy lo statunitense Joe Kovacs (22,46). Sesta anche Roberta Bruni nell’asta con 4,45 alla seconda uscita dopo l’infortunio di Parigi, si impone l’altra statunitense Katie Moon (4,82). Nelle altre gare festeggiano il titolo di campioni della Diamond League 2025 Armand Duplantis nell’asta maschile (6,00), l’australiana Nicola Olyslagers nell’alto femminile (2,04, world lead e primato d’Oceania) e nel peso la canadese Sarah Mitton (20,67).

