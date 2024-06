Atletica: Giliberto, Valenti, Iacono, Goss, Iacono, Battaglia Pitinello e le sorelle Prazza illuminano i regionali Assoluti

Sport

Nella due giorni al campo scuola di Catania assegnati tutti i titoli siciliani 2024

Il campo scuola di Catania ha ospitato la 102ª edizione dei campionati regionali Assoluti di atletica organizzati Nissolino Sal Catania. Due giornate che hanno regalato emozioni facendo ricordare solo a tratti i fasti di un tempo quando i regionali Assoluti mettevano in passerella tutti ma proprio tutti i big siciliani.

I due azzurrini Simone Giliberto (400) ed Elisa valenti (lungo e triplo) a segno agli Assoluti

Le gare velocità hanno offerto le cose migliori con l’azzurrino Simone Giliberto (Siracusatlettica) che ha vinto con facilità i 400 piani in 48”25 trascinando al personale il compagno di squadra e di allenamenti Nicolas Oliva (48”86). Sui 100 i nuovi campioni siciliani sono stati due sprinter del Cus Catania, Nicholas Battaglia Pitinello col personale (10″87) e Britani Rickalia Goss (12″32). Sui 200 titolo e personale con 24″97 per Auroramaria Aparo (Siracusatletica) che ha vinto al fotofinishe davanti alla Goss, classe 2007, al personale anche lei con 24″98 e al maschile a segno l’ibleo Paride Iacono (Milone Siracusa), 21″94.

L’ibleo Paride Iacono (Milone Siracusa) campione siciliano sui 200

La sprinter Rickalia Goss oro sui 100 e la mezzofondista Giorgia Prazza oro sugli 800 (Cus Catania),

Magiche doppiette nei salti per la straordinaria azzurrina Elisa Valenti (Atletica Siracusa), 12,48 neltriplo e 5,99 nel lungo; nei lanci del palermitano Gaetano Degaetano (Siracusatletica) nel disco (45,56) e nel martello (56,46) e dell’inossidabile Maria Catena Vaneria (Sal Ct), nel disco e nel giavellotto e nel mezzofondo col peloritano Pietro Zappalà (Atl. Villafranca) sugli 800 e 1500.

Incantano ancora le sorelle Prazza (Cus Ct), Federica ha vinto i 400 piani in 56”79 davanti alla sua compagna di allenamenti Auroramaria Aparo (57”06), mentre Giorgia in completa solitudine ha compiuto una vera impresa avvicinando il fresco personale sugli 800 (2’10”83) correndo in 2’10”93. Sui 5000 successo in solitudine per la nissena Lorenza Blandi (Cus Pa) in 17’48″29.

Amici, ex compagni di allenamento, la moglie Valeria, in pista al campo scuola per ricordare l’indimenticabile Beppe Spampinato

La nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo) campionessa siciliana dei 5000

La gara di alto è stata vinta dall’ennese Giuseppe Giarrizzo (Pro Sport Valguarnera), 1,95 fallendo poi i 2 metri. La gara era dedicata all’indimenticabile Beppe Spampinato, l’ex saltatore in alto catanese scomparso prematuramente lo scorso gennaio a soli 61 anni. A Giuseppe Giarrizzo è andato un quadro consegnato dalla moglie di Beppe, Valeria Sirchia con a fianco i tanti amici ed ex atleti, nell’evento promosso da Mauro Biondi compagno di allenamenti e fino alla fine al fianco dell’indimenticabile Beppe.

Giuseppe Giarrizzo (Pro Sport Valguarnera), vincitore del salto in alto, riceve la coppa in memoria di Beppe Spampinato dalla moglie Valeria Sirchia

Beppe Spampinato come tutti lo ricordano: in pedana nell’alto

I CAMPIONI. Ecco tutti i campioni siciliani Assoluti 2024.

Auroramaria Aparo, il prof. Pasquale Aparo e Nicolas Oliva

Il podio dei 400 piani femminili: Auroramaria Aparo, Federica Prazza, Bianca Rosa Federico

Il podio dei 5000 con la giovane Aurora Castello (Cus Pa),classe 2006, d’argento con 18’30″51, la nissena Lorenza Blandi (Cus Pa), d’oro con 17’48″29 e l’aretusea Maria Teresa Stievano (Milone), bronzo in 25’27″61

DONNE. 100 p.: Britani Rickalia Goss (Cus Catania) 12″32. 200: Auroramaria Aparo (Siracusatletica) 24″97. 400 p.: Federica Prazza (Cus Catania) 56″79. 800: Giorgia Prazza (Cus Catania) 2’10″93. 1500: Isabella Zuppelli (Altis Athletics) 5’42”. 5000: Lorenza Blandi (Cus Palermo) 17’48″29. 3000 siepi: Alice Mammina (Cus Palermo) 11’56″44. 100 ostacoli: Fabiola Latella (Running Modica) 18″42. 400 ostacoli: Caterina Troni (Milone Siracusa) 1’07″20. Alto: Chiara Gulli (Cus Catania) 1,55. Asta: Fiammetta Barnaba (Cus Palermo) 3,41. Lungo e triplo: Elisa Valenti (Atletica Siracusa) 5,99 e 12,48. Peso: Gaia Romano (Cus Palermo) 10,21. Disco e giavellotto: Maria Catena Vaneria (Sal Catania) 33,01 e 34,24. Martello: Serena Gaddi (Milone Siracusa) 33,05. Marcia 5 km: Desiree Di Maria (Cus Catania) 25’52″18.

Il podio dei 400 piani: Nicolas Oliva, Simone Giliberto e Vincenzo Pluchinotta

Podio 400 ostacoli: il presidente Fidal Catania Giuseppe Massimino, Marco Campello, Vincenzo Pluchinotta, Matteo Pelligra e lo speaker Mauro Biondi

UOMINI. 100 p.: Nicholas Battaglia Pitinello (Cus Catania) 10″87. 200: Paride Iacono (Milone Siracusa) 21″94. 400 p.: Simone Giliberto (Siracusatletica) 48’25”. 800 e 1500: Pietro Zappalà (Atl. Villafranca) 1’56″61 e 4’10″17. 5000: Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi) 15’40″98. 3000 siepi: Salvatore Pizzitola (Cus Palermo) 10’12″14. 110 ostacoli: Francesco Pilonero (Mega Hobby Sport Cl) 22″65. 400 ostacoli: Vincenzo Pluchinotta (Running Modica) 56″56. Asta: Giuseppe Assennato (Running Modica) 2,70. Lungo: Giuliano Biondo (Cus Palermo) 6,98. Triplo: Cristian Arena (Milone Siracusa) 14,04. Peso: Mirko Campagnolo (Milone Siracusa) 14,97. Disco e martello: Gaetano Degaetano (Siracusatletica) 45,56 e 56,46. Giavellotto: Carmelo Impalà (Milone Siracusa) 52,52. Marcia 10 km: Andrea Sutera (Atletica Savoca) 48’56″87.