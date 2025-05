Atletica: Golden Gala; cast stellare per i 110 ostacoli

agenzia

Attesa per Simonelli. A manifestazione anche 6 campioni olimpici

ROMA, 17 MAG – Ancora campioni per il Golden Gala Pietro Mennea di Roma. A 20 giorni dall’evento di venerdì 6 giugno allo stadio Olimpico (che sarà presentato giovedì 22 maggio alle ore 13, nella Sala Conferenze dello stadio Olimpico), ci sarà un cast stellare nei 110 ostacoli. Correrà a Roma l’attuale leader mondiale stagionale Cordell Tinch (Stati Uniti), protagonista delle prime due tappe della Wanda Diamond League in Cina. Al via ci sarà anche uno degli ostacolisti più vincenti dell’ultimo biennio, l’argento olimpico e bronzo mondiale in carica Daniel Roberts (Usa). E Roma è pronta ad accendersi per l’idolo di casa Lorenzo Simonelli che allo stadio Olimpico ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei del 2024 con il primato nazionale di 13.05. Nel cast anche il francese Sasha Zhoya, campione della Diamond League nel 2024. Sono già sei i campioni olimpici nel cast dell’edizione n. 45: la due volte regina di Parigi Beatrice Chebet (Kenya) in gara nei 5000 con la neo-primatista d’Europa dei 5 km Nadia Battocletti, il greco Miltiadis Tentoglou che nel lungo sfiderà il campione del mondo indoor Mattia Furlani, e poi Quincy Hall (Usa) nei 400, Hamish Kerr (Nuova Zelanda) nell’alto, Valarie Allman (Usa) nel disco e Thea LaFond (Dominica) nel triplo. Per un Golden Gala che promette una notte indimenticabile di atletica.

