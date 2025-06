Atletica: Golden Gala; Tamberi 10° nel salto in alto, Sioli è 5°

agenzia

L'oro olimpico di Tokyo, al rientro, chiude nelle retrovie

ROMA, 06 GIU – Niente impresa per Gianmarco Tamberi, L’italiano, alla prima gara stagionale dopo l’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fermo a lungo, salta 2,16 metri fallendo poi i tre tentativi a 2,20 metri e non va oltre il 10° posto nella gara di salto in alto del Golden Gala a Roma. Chiude in quinta posizione, invece, Matteo Sioli con un salto da 2,23 metri mentre Manuel Lando è 7°. A vincere la gara è stato il coreano Woo con 2,32 metri mentre alle sue spalle chiudono rispettivamente l’ucraino Doroshchuk e il giamaicano Beckford.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA