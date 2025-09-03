Atletica: Gout Gout, a 17 anni al Mondiale con Australia

agenzia

Promessa dei 200 inclusa nella squadra Aussie

ROMA, 03 SET – Ci sara’ anche Gout Gout, il 17enne fenomeno della velocita’ in pista, nella squadra australiana che partecipera’ ai Mondiali di atletica leggera, al via a Tokyo dal 13 settembre. Il nome del giovane talento dei 200 e’ stato infatti incluso nella lista di 88 convocati. Il gruppo include cinque medaglie olimpiche di Parigi e Nicola Olyslagers, saltatrice in alto vincitrice quest’anno della Diamond League. Lo sprinter australiano adolescente ha fatto registrare in questa stagione tempi sui 200 che hanno ricordato le prestazioni di Usain Bolt: prima un 20.02 che ha migliorato la miglior prestazione dell’olimpionico giamaicano quando aveva 16 anni, poi uno strepitoso 19”84 nei campionati australiani a Perth, che pero’ non e’ stato omologato per l’eccesso di vento a favore. Sui 100, la miglior prestazione di Gout Gout e’ invece 9”99, anche questa con eccesso di vento

