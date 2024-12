Atletica: Gout Gout meglio di Bolt, a 16 anni corre 200 in 20″04

agenzia

Il nuovo fenomeno viene dall'Australia e non finisce di stupire

ROMA, 07 DIC – Gout Gout non finisce di stupire. Il sedicenne australiano con genitori del Sud Sudan, considerato il nuovo fenomeno dello sprint, ha vinto la gara dei 200 metri dei campionati nazionali studenteschi a Brisbane correndo in 20″04, tempo che migliora il primato australiano di 20″06, vecchio di 56 anni e appartenente a quel Peter Norman che fu secondo nella finale dell’Olimpiade di Città del Messico 1968, dietro Tommy Smith. Non è tutto, perché questa prestazione fuori dal normale per un ragazzo dell’età di Gout Gout, che compirà 17 anni il prossimo 29 dicembre, è anche il nuovo primato mondiale under 17, avendo migliorato il 20″13 che Usain Bolt ottenne nel 2003. E proprio al ‘Lampo’ giamaicano Gout Gout viene sempre più paragonato, non solo per i tempi che ottiene ma anche per i distacchi che infligge agli avversari: per rendersene conto, basta guardare il video della gara di oggi a Brisbane. Intanto il ragazzo conserva quel candore ancora possibile alla sua età: “questi sono tempi da adulti e io, che sono solo un ragazzino, li sto correndo – le sue parole a fine gara -. Non mi aspettavo di essere così veloce, ma credo di aver fatto il nuovo primato australiano assoluto nei 200. Ho inseguito quel record, ma non pensavo di ottenerlo ora. Magari l’anno prossimo o quello dopo ancora”.

