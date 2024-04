agenzia

L'olimpionico sta preparando la stagione negli Stati Uniti

ROMA, 05 APR – E’ stato fissato per il 13 aprile sui 100 metri a Gainesville, in Florida, l’esordio di Filippo Tortu. L’olimpionico azzurro si sta preparando negli Stati Uniti in vista degli Europei e delle olimpiadi di Parigi 2024.

