Atletica: il 2° “Meeting di Primavera” ha fatto centro, una festa con grandi risultati al campo scuola di Catania

La giornata organizzata dall'Altis Athletics ha visto in gara centinaia di atleti di tutte le categorie. L'etneo Roberto Pennisi una freccia sugli 80 e sprint vincente dell'iblea Megane Aprile sui 150. Nel mezzofondo brillano Pietro Zappàlà. Giulia Candido (800) e la cadetta Maia Pennisi sui 1200 siepi

Un pomeriggio di sport con la regia dell’Altis Athletics del prof. Luigi Pennisi per riscoprire la magia dell’atletica che riesce sempre a regalare grandi emozioni dai più piccoli all’esordio in gara, ai ragazzi, cadetti e assoluti che hanno animato al campo scuola di Picanello a Catania, una straordinaria seconda edizione del “Meeting di Primavera”.

Tante gare, tante emozioni e anche diversi risultati di rilievo che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione all’aperto che si prepara ad entrare nel vivo, il tutto con l’organizzazione curata nei particolari da tutto lo staff dell’Altis Athletics affiancati dal gruppo giudici gare in testa il presidente Agata Fonte e dai cronometristi.

Gli esordienti impegnati in più specialità hanno regalato spettacolo e sono arrivati risultati cronometrici di rilievo nelle altre categorie. Su tutti spicca la straordinaria doppietta dello sprinter etneo Roberto Pennisi (Freelance Atletica Zafferana) con l’allievo di Salvo Leonardi che ha sfrecciato sugli 80 piani con un 9”75 di assoluto valore nazionale e ha poi vinto i 300 piani in 39”32.

Roberto Pennisi e Salvo Leonardi (Freelance Atletica Zafferana)

Nello sprint assoluto spicca sui 150 il 16”50 di Enoch Bayere (Atl. Sr) 16”50 e il 18”49 dell’iblea Megane Aprile (Running Modica) che ha poi fatto festa per la laurea “Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza”. Sui 400 piani ottimo per il periodo il 51”13 di Cristian Arena (Milone Sr).

La neo laureata-sprinter Megane Aprile

Maia Pennisi (Altis Athletics)

Nel mezzofondo spicca 4’10”62 sui 1200 siepi di Maia Pennisi che colloca questo talento allenato dal papà Luigi all’Altis Athletics, tra le migliori in Italia nel 2025. Due gare di 800 interessanti con la prova assoluta maschile vinta da Pietro Zappalà allievo alla Milone Siracusa di Manuel Gallo, vincitore in 1’57”26 davanti al peloritano Francesco Elia Salvà (Atl. Villagfranca), 1’58”67 e 3° l’ibleo Arturo Artimagnella altro atleta di Gallo, categoria allievi, che s’è migliorato alla grande in 2’01”41. Nella prova femminile superbo assolo di Giulia Candida (Correndo Per Aci) che ha chiuso in 2’19”72 per la gioia del papà-allenatore Mauro Prosperi. Nelle categorie giovanili spicca tra i ragazzi l’1’39”53 sui 600 di Flavio Grasso (Correndo Per Aci).

Pietro Zappalà e Manuel Gallo (Milone Siracusa)

I RISULTATI. Ecco tutti i vincitori del 2° “Meeting di Primavera”.

Esordienti. Metri 50. F8: Alice Musumeci (Altis Athletics) 7”32. M8: Rosario Russo (Virtus Acireale) 8”49. F10: Sabrina Distefano (Cus Ct) 7”89. M10: Giuseppe Di Mauro (Altis Athletics) 7”70. Vortex. F8: Chiara Spadaro (Freelnace Atl. Zafferana)12,92. M8: Francesco Riganati (Altis Athletics) 20,30. F10: Elena La Spina (Cus Ct) 17,64. M10: Aisayah Agnello Modica (Sal Ct) 35,53. Biathlon. F8: Alice Musumeci. M8: Francesco Riganati. F10: Sabrina Distefano. M10: Aisayah Agnello Modica.

Ragazzi. 60 hs: Tommaso Romeo (Altis Athletics) 10”32. 600: Flavio Grasso (Correndo Per Aci) 1’39”33.

Ragazze. 60 hs e 600: Alessandra Romano (Atletica Barbas) 10”91 e 1’53”55.

Cadetti. Giavellotto: Paolo Castorina (Freelance Atl. Zafferana) 47,35. 80 e 300: Roberto Pennisi (Freelance Atl. Zafferana) 9”75 e 39”32. 1200 siepi: Simone Spadaro (Atl. Villafranca) 3’48”08.

Cadette. Giavellotto: Victoria Iuliana Badita (Atl. Bagheria) 27,91. 80: Blanca Parziano (Giuva Team) 10”69. 300: Bianca Presti (Atl. Vittoria) 44”38. 1200 siepi: Maia Pennisi (Altis Athletics) 4’10”62.

Allievi. Giavellotto: Ivan Calabrese (Milone Sr) 25,70.

Allieve. 800: Giulia Candido (Correndo Per Aci) 2’19”72.

Arturo Artimagnella e Manuel Gallo (Milone Siracusa)

Assoluti m. Giavellotto: John Barbarello (Atletica Barbas Rc) 55,20. 400 p.: Cristian Arena (Milone) 51”13. 150: Enoch Bayere (Atl. Sr) 16”50. 800: Pietro Zappalà (Milone Sr) 1’57”26. 3000: Aziz Hammedi (Atl. Bellia Piazza Armerina) 9’40”38.

La sprinter Megane Aprile (Running Modica)

Assoluti f. 400 p.: Vittoria Pellegrino (Atl. Siracusa) 1’05”33. 150: Megane Aprile (Running Modica) 18”49. 3000: Isabella Zuppelli (Altis Athletics) 11’39”86.

Il podio 3000 assoluti: Alice Leonardi (2), Isabella Zuppelli (1), Mika Iwaguchi (3)

