Atletica: il 30 agosto all’Olimpico di Roma il Golden Gala con la lista dei big aperta da “Gimbo” Tamberi

Presentata oggi una edizione stellare della tappa italiana della Diamond League. Il meeting director Marco Sicari: "Già sicura la presenza di oltre 30 campioni, dopo i Giochi di Parigi la lista verrà completata". La soddisfazione del presidente Fidal Stefano Mei

La grande atletica farà tappa ancora una volta allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la trionfale edizione degli Europei che dal 7 al 12 giugno scorso hanno visto l’Italia protagonista e chiudere al primo posto nel medagliere con un bottino finale di 24 podi (11 ori), oggi è stata presentata un’altra edizione stellare del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, il principale meeting italiano, che il 30 agosto festeggerà l’edizione numero 44, tredicesima tappa della Wanda Diamond League 2024.

Oggi al Salone Autorità dello Stadio Olimpico di Roma, a poco più di un mese dalla serata evento di venerdì 30 agosto, svelati i nomi di molte delle star mondiali che saranno protagoniste ai Giochi di Parigi, che saranno poi presente al Golden Gala per confermare i risultati dello Stade de France o per prendersi rivincite. E una prima parte del cast, da completare dopo l’Olimpiade, è stata svelata dal presidente della Fidal Stefano Mei, dall’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, dal meeting director Marco Sicari, dall’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e dal presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio Mario Luciano Crea. Presenti i partner che sostengono il comitato organizzatore e due degli atleti italiani più attesi al Golden Gala e alle Olimpiadi, l’ostacolista Lorenzo Simonelli oro agli Europei di Roma sui 110 ostacoli e il triplista Andy Diaz, atteso all’esordio con la maglia azzurra ai Giochi di Parigi.

Il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli, il presidente Fidal Stefano Mei, il triplista azzurro Andy Diaz e Marco Sicari meeting director del Golden Gala (Foto Fama/Fidal)

“Gimbo” Tamberi tornerà sulla pedana dello stadio Olimpico dopo l’oro agli Europei di giugno per inseguire il suo primo successo al Golden Gala

GIMBO CON KERR E HARRISON PER UN’ALTRA SERATA DA RICORDARE. In pedana nell’alto già certa la presenza del campione olimpico, iridato e continentale di salto in alto, l’azzurro “Gimbo” Tamberi pronti ad infiammare il pubblico dell’Olimpico come ha fatto lo scorso giugno in occasione dell’oro vinto agli Europei con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna a fare il tifo. Per “Gimbo” l’obiettivo e vincere centrando l’obiettivo che ha inseguito nelle cinque edizioni fin qui disputate del Golden Gala di Roma: 2° nel 2020, 3° nel 2016, 2021 (con 2,33 a Firenze) e 2022, 4° nel 2019. In pedana troverà due dei principali rivali per l’oro che troverà ai Giochi di Parigi: lo statunitense argento a Budapest JuVaughn Harrison e il neozelandese Hamish Kerr che ha vinto l’oro mondiale indoor a Glasgow.

Il presidente della Federatletica italiana Stefano Mei

“C’è una grande squadra – ha tenuto a sottolineare il presidente Stefano Mei – lo abbiamo visto nel weekend scorso con l’affermazione degli Under 18 nel medagliere degli Europei. Per il Golden Gala torniamo a casa, dopo un anno a Firenze. Siamo a Roma, una città legata indissolubilmente alla grande atletica. Qui Mennea sfidava gli americani e spesso li ‘bastonava’. Torniamo dopo due mesi e mezzo da un campionato europeo da non credere, dove abbiamo superato ogni record e tre settimane dopo l’Olimpiade. Ci sarà Gianmarco Tamberi, oltre a tanti altri azzurri, e in generale avremo un parterre de roi. Il rapporto con Sport e Salute, nel Golden Gala, è centrale. Comune, Regione, Governo, Coni: con tutti i membri della Fondazione Roma 2024 è stata un’esperienza incredibile, spero ripetibile. A Roma con il Golden Gala avremo il meglio dell’atletica mondiale e spero di portare i nostri ragazzi felici dopo l’Olimpiade. Grazie a IP e tutti i partner. Sarà un Olimpico adatto all’occasione, venite tutti a vedere il Golden Gala!”.

Marco Sicari meeting director del Golden Gala di Roma del 30 agosto

“La Rai diffonderà in tutto il mondo le immagini del Golden Gala – Marco Sicari, meeting director del Golden Gala – la tappa italiana della Diamond League sarà live dalle 21 alle 23 su Rai 3, recuperiamo lo slot orario del prime time. E recuperiamo la data storica del Golden Gala, uno scambio di date con gli Europei. Ci sono tutti i motivi per tornare ad avere un evento come da intuizione di Primo Nebiolo dopo Mosca ’80. Ai 30 atleti che annunciamo oggi, aggiungerei Stefano Sottile nella pedana dell’alto. Mi soffermo sui 400 metri: perché al vincitore sarà dato un premio speciale dedicato ad Andrea Barberi. Nei 1500 le grandi atlete internazionali e Nadia Battocletti che ha chiesto espressamente di essere su questa distanza. Non stiamo dando tutti i nomi, perché aspettiamo le Olimpiadi. E tra i nostri partner, vogliamo ricordare il sostegno al World Food Programme con la sua app Share The Meal. Torna lo staffettone 12×200 con il Palio dei Comuni per i nati dal 2010 al 2012. E poi il progetto Golden Gala In Comune rivolto ai cittadini di tutta Italia”.

“Innanzitutto grazie ai gruppi sportivi militari, per il supporto agli eventi sportivi che abbiamo l’onore di gestire – le parole di Diego Nepi Molineris, ad Sport e Salute – e il sostegno che danno agli atleti. Quest’anno abbiamo avuto una successione tutta al contrario: prima gli Europei, poi le Olimpiadi e il Golden Gala. Spero sia davvero tutto d’oro. Lo straordinario inizio degli anni ’80 del Golden Gala era la festa dopo le Olimpiadi. Spero che ci possa essere una festa all’Olimpico per celebrare i risultati dopo Parigi. Il Golden Gala c’è e ci deve essere, per uno sport che diventa sempre più di moda. E così crescerà il numero di sportivi e persone attive”.