Atletica: il bronzo sui 3000 siepi di Osama Zoglami agli Europei 2022 diventa argento

Per l'azzurro, allievo con il fratello gemello Ala del guru del fondo italiano Gaspare Polizzi, una festa in ritardo ma meritata dopo la conferma del Tribunale Arbitrale dello Sport di squalificare l'altro azzurro Abdelwahed Ahmed che a Monaco lo aveva preceduto

Un bronzo che è diventato meritatamente argento. Osama Zoghlami terzo sui 3000 siepi agli Europei di atletica di Monaco 2022 in 8’23″44 dietro all’altro azzurro Ahmed Abdelwahed (8’22″35) e al finlandese Topi Raitanen oro in 8’21″80 s’è visto assegnare l’argento dal Tas. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti confermato in via definitiva la positività al meldonium di Ahmed bdelwahed.

Osama Zoghlami (Cs Aareonautica)

Un giusto riconoscimento per il tunisino trapanese d’adozione del Gs Aeronautica cresciuto al Cus Palermo con il prof. Gaspare Polizzi il tecnico che dopo i fasti degli anni ’80 con i successi a livello europeo, mondiale e olimpico del mitico Totò Antibo e di campioni come Gigi Zarcone, i fratelli Antonio e Piero Selvaggio, Michele Cinà e tanti altri ancora, continua a lanciare in orbita campioni e Osama con il fratello gemello Ala e tra i grandi interpreti del fondo italiano, due grandi specialisti dei 3000 siepi.

Ala e Osama Zoghlami e Polizzi

“Sono felice per questa decisione – ci dice Osama reduce da uno stage in altura al Sestriere insieme al fratello Ala e al prof. Polizzi – anche se in ritardo è arrivato questo giusto riconoscimento che mi da la carica per affrontare al meglio la nuova stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo“.

Osama Zoghlami e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

LA SCHEDA. Osama Zoghlami, classe 1994, è nato a Tunisi, è arrivato in Italia all’età di 2 anni con la famiglia che si è stabilita a Valderice e insieme al fratello Ala è stato avviato all’atletica da Enrico Angelo prima di trasferirsi a Palermo alla corte di Gaspare Polizzi per i colori del Cus Palermoe poi spostandosi a Palermo sotto la guida di Gaspare Polizzi. Nel 2013 insieme al fratello Ala ha ottenuto la cittadinanza italiana e nel 2018 è passato al Cs Aeronautica. Nel 2015 ha vinto il bronzo sui 3000 siepi agli Europei Under 23 e nel 2021 sui 3000 siepi con 8’11” è diventato i 4° “all time” in Italia.

Gaspare Polizzi al campo del Cus Palermo segue i due fratelli Ala e Osama Zoghlami