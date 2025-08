Atletica: il Grand Prix Sicilia ha fatto centro, quasi 400 talenti in passerella nelle gare di Palermo, Siracusa e Messina

Sport

Successo della prima edizione dell'evento giovanile organizzato da Cus Palermo, Team Atletica Palermo, Siracusatletica, Atletica Avola e Atletica Villafranca. A settembre la premiazione dei protagonisti

Un successo su tutti i fronti la prima edizione del Gran Prix Sicilia 2025 riservato alle categorie esordienti F10 e M10 e ragazzi e ragazze. L’evento organizzato dalle società Cus Palermo, Team Atletica Palermo, Siracusatletica, Atletica Avola e Atletica Villafranca ha visto la partecipazione di quasi 400 atleti (EF10 83, EM10 101, ragazze 102 e ragazzi 78) e il 13 e 14 settembre in occasione dei regionali di prove multiple in programma a Palermo ci sarà la premiazione finale.

Salvo Azzaretto con un quartetto di talenti del Team Atletica Palermo

Le gare si sono disputate su 3 prove per un totale di 9 manifestazioni, distribuite per ogni provincia organizzatrice: 3 gare a Palermo, 3 a Siracusa e 3 a Messina nei mesi di aprile, maggio e giugno con l’organizzazione curata nei particolari dalle cinque società che si sono dichiarate molto soddisfatte del risultato raggiunto e della numerosa partecipazione degli atleti.

Salvo Azzaretto (Team Atletica Palermo)

“Lo scopo di questo Grand Prix – hanno tenuto a sottolineare Salvo Azzaretto della Team Atletica Palermo e Salvatore dell’Aquila della Siracusatletica – era quello di ampliare la partecipazione alle manifestazioni territoriali alle categorie giovanili e di vedere un maggior afflusso di tutte le realtà operanti nel territorio e allo stesso tempo coinvolgere i giovani a cimentarsi con tutte le discipline dell’atletica soprattutto in questo fasce di età dove l’aspetto ludico e multilaterale deve prevalere su quello agonistico: proprio una dei requisiti per entrare nella classifica finale era la partecipazione ad almeno una disciplina per gruppo di specialità“.

Il prof. Salvatore Dell’Aquila (Siracusatletica)

“Non sono mancate inoltre prestazioni di spessore – concludono Azzaretto e Dell’Aquila – da parte dei giovani partecipanti. L’obiettivo rimane sempre un’ancora maggiore partecipazione delle categorie giovanili ma allo stesso tempo un momento di aggregazione tra i giovani”.

I RISULTATI.Ecco i primi sei atleti del Gp Sicilia che verranno premiati a settembre.

Esordienti F10: 1) Iole Cherchi (No al Doping) 1.638 p.; 2) Viola Puglisi (Trinacria Sport Solarino) 1,620; 3) Fernanda Maria Gianni (Siracusatletica) 1.601; 4) Cloe Di Bari (Siracusatletica) 1.560; 5) Sandra Savà (Scicli Running) 1.550; 6) Luciana Giacalone (Team Atletica Palermo) 1.367.

I giovani della No al Doping Ragusa: da sinistra Iole Cherchi, Adriana Tinè, Elena Alagna, Emmanuel Sorce, Tea Candiano, Carlo Figliuoli, Matteo Tidona e Iacopo Gintoli

Esordienti M10: 1) Francesco Biondo (Macadem Atletica Belice) 2.061 p.; 2) Alessandro Fontana (Siracusatletica) 1.823; 3) Iacopo Gintoli (No al Doping) 1.684; 4) Ettore Bruno (Atletica Villafranca) 1.389; 5) Tharunet Akarsha Nugegodage (Milone Siracus) 1.251; 6) Leonardo Zappulla (Trinacria Sport Solarino) 1.237.

Sandra Savà, Marika Donzella e Giorgia Falla (Scicli Running)

Ragazze: 1) Gioia Di Gregorio (Sicilia Running Team) 2.814 p.; 2) Daria Brancaleone (Trinacria Sport Solarino) 2.371; 3) Emma Gambino (Team Atletica Palermo) 2.091; 4) Marika Donzella (Scicli Running) 2.070; 5) Giulia Guarneri (Trinacria Sport Solarino) 2.052; 6) Erica Dugo (Atletica Avola) 1.883.

Il prof. Pasquale Aparo con Daria Brancaleone capace quest’ano di migliorare il record regionale ragazze sui 300 piani in 43″21(Trinacria Sport Solarino)

Un gruppo di giovani talenti del Team Atletica Palermo