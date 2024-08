Atletica: il nisseno Emanuele Bennici, sulle orme del papà Francesco azzurro ai Giochi di Barcellona 1992

Sport, Caltanissetta

Il fondista di Mazzarino si allena a Palermo con il prof. Gaspare Polizzi, lo stesso che segue l'altra nissena Lorenza Blandi. I due domenica scorsa hanno vinto la "StraMazzarino", la storica gara che dal 1982 organizza Francesco Giannone

Mazzarino torna alla ribalta nell’atletica con due campioncini pronti a fare accendere i riflettori sul centro nisseno che in passato ha visto esplodere diversi talenti grazie alla passione di Francesco Giannone. Domenica scorsa si è svolta la “StraMazzarino”, la storica corsa podistica che si è snodata attraverso il suggestivo centro storico, organizzata dal 1982 proprio da Francesco Giannone che è stato l’allenatore di due grandi campioni di Mazzarino come Francesco Bennici e Salvatore Vincenti e a vincere le due prove sono stati Emanuele Bennici e Lorenza Blandi, entrambi adesso allievi al Cus Palermo del prof. Gaspare Polizzi, il tecnico che ha mandato in orbita il grande Totò Antibo.

Emanuele Bennici e Lorenza Blandi (Cus Palermo) dominatori della “StraMazzarino”

Emanuele Bennici, 19 anni, è il figlio di Francesco Bennici che proprio da Mazzarino ha mosso i primi passi nell’atletica e poi è “emigrato” a Palermo alla corte di Gaspare Polizzi. “Stesso percorso che sta facendo Emanuele – ci dice Francesco Bennici con accanto la moglie Piera Passaro – che adesso dopo i primi anni l’Atletica Mazzarino, da un anno si allena a Palermo sotto la guida di Gaspare Polizzi e con la possibilità di correre fianco a fianco con grandi campioni come i fratelli Ala e Osama Zoghlami. Emanuele per il momento si sta cimentando su distanze brevi visto che è abbastanza veloce e corre i 400 piani in 51″, mentre sugli 800 quest’anno ha corso in 1’58″72 e su questa distanza venerdì a Palermo proverà a fare meglio per guadagnarsi un posto in squadra per la Finale Oro del 21 e 22 settembre che a Modena assegnerà lo scudetto 2024″.

Francesco Bennici, classe 1971, in carriera ha vestito la maglia del Cs Carabinieri

Emanuele Bennici (Cus Palermo) ricorda nella corsa il papà Francesco

Francesco Bennici, classe 1971, ha scritto pagine di storia dell’atletica italiana, azzurro sui 10.000 ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, sul podio ai Mondiali ed Europei di cross, ai Giochi del Mediterraneo e ai Mondiali juniores chiudendo con primati personali straordinari: 7’51″89 sui 3000 piani; 13’29″41 sui 5000; 27’56″74 sui 10.000; 1h02’28” sulla mezza maratona e 2h11’16” nella maratona.

La mamma Piera Passero e il papà Francesco Bennici e al centro Emanuele Bennici

Emanuele Bennici (Cus Palermo) in azione alla “StraMazzarino”

Intanto domenica scorsa Emanuele Bennici ha vinto la “Stramazzarino” e sui 6 km di gara ha chiuso in 21’11 precedendo Domenico Conti (Universitas Pa), 21’16” e Salvatore La Marca (Campobello Corre), 21’22”.

Lorenza Blandi (Cus Palermo) in azione alla “StraMazzarino”