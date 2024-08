Atletica: Ingebrigtsen stabilisce nuovo primato mondo dei 3.000

agenzia

Norvegese migliora record del keniano Komen vecchio di 28 anni

ROMA, 25 AGO – Il 23enne norvegese Jakob Ingebrigtsen ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 3.000 metri (distanza non olimpica) vincendo in 7’17″55 la gara del meeting di Diamond League a Chorzow. Il precedente record di 7’20″67, uno dei più longevi dell’atletica maschile, apparteneva al keniano Daniel Komen, che lo aveva stabilito nel 1996. Anche Ingebrigtsen tornava in gara dopo i Giochi di Parigi, dove è stato sconfitto a sorpresa nei 1500 metri, e si è piazzato soltanto quarto (oro all’americano Cole Hocker), e ha vinto l’oro nei 5.000.

