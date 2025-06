Atletica: Jacobs fa 10.44 al debutto stagionale sui 100

agenzia

L'azzurro ottavo nella finale del meeting di Turku

ROMA, 17 GIU – Debutto stagionale sui 100 senza squilli per Marcell Jacobs. Il campione olimpico di Tokyo ha chiuso la finale del meeting di Turku, in Finlandia, col tempo di 10”44, che gli e’ valsa l’ottava e ultima posizione. In batteria, nel pomeriggio, l’azzurro aveva chiuso al quarto posto con un 10”30. La gara e’ stata vinta dal britannico Romell Glave in 10”08

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA