Atletica: Jacobs in contatto con medici Fidal, si valuta rientro

ROMA, 26 MAR – Marcell Jacobs, che si sta allenando a Miami, ha riportato “una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra” ha spiegato al telefono con l’ANSA Dino Petrucci, medico della Fidal. Per recuperare dall’infortunio, che sabato gli ha impedito l’esordio stagionale, lo sprinter azzurro ha già iniziato i trattamenti opportuni. “Io ho visto la risonanza alla quale Jacobs si é sottoposto a Miami. Stiamo valutando il rientro a Roma per proseguire qui le cure – ha aggiunto Petrucci – Quando? Prima deve risolvere dei problemi familiari” ha concluso. La Fidal intanto ha anticipato alcuni protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea in programma venerdì 6 giugno. Lo stadio Olimpico di Roma, nella quinta tappa della Wanda Diamond League, ospiterà due ‘rivincite’ delle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo e nei 5000 metri: in pedana si potrà assistere alla super sfida tra il bronzo di Parigi Mattia Furlani e il greco d’oro Miltiadis Tentoglou. In pista il big match è quello tra la keniana doppio oro Beatrice Chebet e l’azzurra d’argento Nadia Battocletti. Sono soltanto i primi nomi annunciati per l’edizione n. 45 del principale meeting italiano che anche quest’anno porterà le stelle dell’atletica al Foro Italico.

