agenzia

Vince il campione olimpico Lyles in 6"52, Marcell corre in 6"63

ROMA, 03 FEB – Marcell Jacobs ha corso in 6″63 e si è piazzato al quarto posto (su cinque atleti in gara) nella finale dei 60 metri del ‘Ralph Mann Memorial’, meeting di Boston che è tappa Gold del World Indoor Tour. La gara è stata vinta dall’olimpionico di Parigi Noah Lyles in 6″52.

