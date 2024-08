Atletica: Jacobs sarà al Golden Gala, Iapichino rinuncia

agenzia

Tanti medagliati di Parigi in pista il 30 agosto a Roma

ROMA, 19 AGO – Marcell Jacobs sarà tra i protagonisti della gara dei 100 al Golden Gala ‘Pietro Mennea’, la tappa della Wanda Diamond League in programma il 30 agosto prossimo allo stadio Olimpico di Roma. L’azzurro campione olimpico di Tokyo, secondo quanto rende noto la Fidal, se la vedrà con altri tre sprinter che hanno partecipato alla finale delle Olimpiadi di Parigi: la medaglia d’argento Kishane Thompson (Giamaica), il bronzo Fred Kerley (Stati Uniti) e il sesto, Letsile Tebogo (Botswana), poi oro nei 200 metri. Non ci sarà invece in pedana Larissa Iapichino, che ha deciso di rinunciare all’appuntamento romano per ricaricare le pile, ma comunque la gara di salto in lungo femminile vedrà la partecipazione dell’intero podio delle Olimpiadi di Parigi (Davis-Woodhall oro, Mihambo argento, Moore bronzo).

