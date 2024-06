Atletica: Jacobs soddisfatto, “posso migliorare ancora”

agenzia

Spaventato dopo 10"19.Un passo alla volta verso Europei e Giochi

ROMA, 30 MAG – “Sono soddisfatto, è tutt’altra gara rispetto a Ostrava”: Marcell Jacobs è sorridente dopo il 10″03 di Oslo, suo primato stagionale a una settimana dal via degli Europei di Roma. “Ho avuto feeling e sensazioni migliori, ma so che posso limare ancora un po’, perché non mi sono sentito al 100% e la fase di transizione non mi è piaciuta tantissimo – ha aggiunto al sito della Fidal – Per i primi 90 metri ho pensato soltanto a me stesso, negli ultimi 10 metri mi sono un po’ indurito. Dopo il 10″19 ero spaventato, ma il mio allenatore mi ha tranquillizzato parecchio, mi ha fatto capire che è un processo. Europei, Olimpiadi, un passo alla volta. Ora lavoreremo sulla brillantezza”. L’olimpionico di Tokyo dà appuntamento agli Europei: “Tra pochi giorni ci potremo divertire a Roma: il pubblico di casa sarà uno stimolo, invitiamo tutti allo stadio Olimpico perché ne abbiamo bisogno. Saremo 116 azzurri, tantissimi: questo fa capire quanto il movimento dell’atletica stia andando bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA