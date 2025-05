Atletica: Jacobs torna sui 100 metri il 20 giugno a Roma

agenzia

A 10 mesi dalla finale olimpica. Preparazione per Mondiali Tokyo

ROMA, 17 MAG – A quasi 10 mesi dalla finale olimpica di Parigi 2024, il 20 giugno Marcell Jacobs tornerà a correre i 100 metri allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma nell’ambito della 5a edizione del Fis SprintFestival Roma25. Il bi-campione olimpico di Tokyo 2020, dopo aver rinunciato a causa di un lieve infortunio al retto femorale della gamba sinistra all’esordio stagionale nelle prime due tappe della Diamond League di Xiamen e Shangai, ha quindi scelto il meeting di Roma come prima tappa di avvicinamento all’obiettivo stagionale: i Mondiali di Tokyo di settembre. “Sono felicissimo di tornare a gareggiare in Italia proprio a Roma, dove ho vissuto, mi sono allenato per le Olimpiadi di Tokyo e che considero la mia città. E sono entusiasta di farlo nello Stadio dei Marmi, una pista meravigliosa che mi fa sentire a contatto con il mio pubblico, e dove lo scorso anno ho ricevuto un calore e un’accoglienza straordinari. Soprattutto da parte dei più giovani”, ha sottolineato Jacobs.

