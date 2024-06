Atletica: Jacobs vince finale a Turku in 9.92, Ali 9.96

agenzia

Due italiani sotto i 10" nella stessa gara:non era mai successo

TURKU, 18 GIU – Marcell Jacobs 9.92, Chituru Ali 9.96, due azzurri sotto i dieci secondi nella stessa gara dei 100 metri: non era mai successo nella storia dell’atletica italiana. Prosegue l’esaltante scia degli Europei di Roma: a Turku il campione olimpico e continentale dei 100 Marcell Jacobs con vento di +1.5 firma il terzo tempo in carriera, superiore solo al 9.80 della finale di Tokyo e al 9.84 della semifinale in Giappone. Un crono che lo colloca al 5/o posto delle liste mondiali dell’anno quando manca un mese e mezzo all’Olimpiade di Parigi. Chituru Ali infrange per la prima volta la barriera e diventa il secondo italiano di tutti i tempi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA