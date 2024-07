Atletica: Jacobs vince la finale dei 100 a Rieti in 10”09

agenzia

Test pre olimpico per l'oro di Tokyo a tre settimane dai Giochi

ROMA, 14 LUG – A tre settimane dai Giochi di Parigi, Marcell Jacobs ha vinto la gara finale dei 100 nel test pre olimpico allo stadio Guidobaldi di Rieti, con il tempo di 10.09. Il campione olimpico ha preceduto il cinese Xie Zhenye, secondo, e il canadese Andrè De Grasse, terzo. Il meeting organizzato dal coach Rana Reider in vista delle Olimpiadi non era centrato sulla caccia al tempo, ma piuttosto per simulare la 48 ore di gare olimpiche. Domenica 4 agosto allo Stade de France quando si correrà il turno intermedio alle 20 e la sfida che assegna il titolo olimpico alle 21.55. Nella semifinale a Rieti, due ore fa, Jacobs aveva chiuso al terzo posto in 10.16, stesso tempo del canadese De Grasse, preceduti entrambi dal cinese Xie (10.08). Ieri, nella batteria, il velocista azzurro senza spingere aveva corso in 10.17.

