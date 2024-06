Atletica: keniano Omanyala il più veloce dell’anno sui 100 m

agenzia

In 9"79 si candida all'oro sul rettilineo dei Giochi a Parigi

NAIROBI, 15 GIU – Ferdinand Omanyala ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 100 m in 9″79 a Nairobi, durante le prove olimpiche del Kenya, mentre la sua connazionale Faith Kipyegon ha ottenuto la doppia qualificazione sui 1500 e sui 5000 per i Giochi di Parigi (luglio 26-11 agosto). Per Omanyala si tratta del secondo miglior tempo, dopo i 9″77 ottenuti del 2021, sempre a Nairobi. Cancella il tempo del giamaicano Oblique Seville che ha corso i 100 in 9″82 (vento 0,9 m/s) battendo il campione del mondo americano Noah Lyles (9″85) il 2 giugno a Kingston. Il velocista 28enne si candida ad essere uno dei favoriti per l’oro olimpico sul rettilineo. L’altra prestazione degna di nota è merito della superstar keniana del mezzofondo Faith Kipyegon che punterà a due medaglie d’oro ai Giochi di Parigi, dopo essersi qualificata per la sua distanza preferita dei 1500 metri e essersi assicurata la presenza sui 5.000 metri il giorno prima. La due volte campionessa olimpica, 30 anni, ha corso una gara perfetta per completare la distanza in un tempo notevole di 3’53″98.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA