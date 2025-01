Atletica: la nissena Alice Mangione subito a segno sui 200 indoor

Sport

La sprinter del Cs Esercito ha corso in 23"67 entrando nella "top ten" al coperto italiana e oggi sempre ad Ancona ha corso i 60 piani in 7"57. A Palermo migliore prestazione regionale assoluta sui 50 indoor per la Svetlana Fanale (Cus Palermo) allieva di Francesco Siracusa: 6"40

Partenza sprint della nissena Alice Mangione. La quattrocentista del Cs Esercito argento con la staffetta 4×400 mista e con la staffetta 4×400 donne agli Europei di Roma di giugno 2024, per l’esordio al coperto ha deciso di correre le distanze più brevi e con ottimi risultati.

La sprinter nissena Alice Mangione (Cs Esercito)

Nella riunione di Ancona Alice Mangione, classe 1997, ha vinto i 200 in 23”67, entrando nella “top ten” indoor su questa distanza a pochi centesimi dal personale all’aperto ottenuto nel 2024 a Roma con 23”16. Oggi sempre ad Ancona la Mangione è tornata in pista e ha corso una batteria dei 60 piani in 7“57 (ha un personale di 7”48 ottenuto nel 2024 sempre ad Ancona) rinunciando poi alla finale.

Alice Mangione il 25 prossimo farà il suo esordio sui 400 indoor in Francia

“Sto ben e ho deciso per l’esordio di disputare un fine settimana da velocista pura – ci dice Alice Mangione – in vista dell’esordio indoor sui 400 in programma il 25 prossimo in Francia”.

La sprinter palermitana Svetlana Fanale (Cus Palermo)

INDOOR A PALERMO: RECORD DELLA FANALE. Nella prima riunione indoor allo stadio Vito Schifani di Palermo esordio con i botti per Svetlana Fanale. La velocista palermitana, classe 2000, allieva al Cus Palermo di Francesco Siracusa vinto i 50 piani assoluti in 6”40 migliore prestazione regionale migliorando il personale di 6”55 ottenuto nel 2023 a Carrara. Svetlana Fanale vanta primati personali all’aperto di 11”72 sui 100 e 24” sui 200.

Svetlana Fanale e Francesco Siracusa (Cus Palermo)

Giorgia Marfia e Francesco Siracusa (Cus Palermo)

Al secondo posto Megane Aprile (Running Modica) in 6”50 e anche per la sprinter iblea come per la palermitana, minimo per partecipare ai tricolori Assoluti indoor. Ha invece staccato il “pass” per i tricolori allieve indoor l’altra palermitana Giorgia Marfia che ha chiuso in 6”82. L’allieva di Francesco Siracusa, classe 2008, vanta all’aperto 12”67 sui 100 e 26”30 sui 200.

Megane Aprile (Running Modica) in azione

