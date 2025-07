Atletica: la Sicilia si tinge d’azzurro, 4 talenti agli Europei Under 20 e uno in corsa per i Mondiali di Ultramaratona

Sport

Dal 7 agosto a Tampere in Finlandia in pista i due sprinter aretusei Simone Giliberto e Daniele Salemi (Siracusatletica) e due fondisti, il trapanese Marco Coppola (Universitas Palermo) e la palermitana Federica Borromini (Cus Pg). Il palermitano Dario Ferrante (Universitas Palermo), campione italiano della 100 km, in corsa per la rassegna iridata

L’atletica siciliana si tinge di azzurro. Nei giorni che precedono la due giorni tricolore che sabato e domenica a Caorle mette in palio i titoli italiani Assoluti 2025, cinque talenti siciliani sono pronti a vestire l’azzurro.

Si tratta del quartetto che dal 7 al 10 agosto a Tampere in Finlandia prenderà parte agli Europei Under 20, composto dai due sprinter aretusei Simone Giliberto e Daniele Salemi (Siracusatletica) e da due fondisti, il trapanese Marco Coppola (Universitas Palermo) e la palermitana Federica Borromini (Cus Perugia), mentre da domenica al raduno nazionale Ultramaratona a S. Caterina Valfurva in provincia di Sondrio ci sarà il palermitano Dario Ferrante (Universitas Palermo).

Daniele Salemi, il prof. Pasquale Aparo e Simone Giliberto (Siracusatletica)

In Finlandia Simone Giliberto e Daniele Salemi allievi a Solarino del prof. Pasquale Aparo saranno impegnati nelle staffette, il primo con 4×100 e 4×400 e il secondo con la 4×400 dopo i podi su 200 e 400 ottenuti ai tricolori di categoria.

Simone Giliberto (Siracusatletica), straordinario sprinter di Solarino dove non esiste una pista di atletica

Il solarinese Daniele Salemi (Siracusatletica) in azione. ( Foto Francesca Grana/Fidal)

Simone Giliberto ha ripreso dopo qualche problema fisico e vanta primati personali importanti sui 200 (21″27) e 400 (47″29 e quest’anno s’è migliorato al coperto in 47″44 e vanta anche 10″73 sui 100) pronto a spiccare il volo in futuro insieme a Daniele Salemi che sul giro di pista vanta 47″58 e 22″03 sui 200.

La palermitana Federica Borromini (Cus Perugia)

Federica Borromini, talento di Caltavuturo e allieva al Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone correrà in Finlandia i 3000 piani in 9’47″60 (vanta anche 4’31″16 sui 1500).

Ino Gagliardi presidentissimo dell’Universitas Palermo

Doppia festa in casa Universitas Palermo per la gioia del presidentissimo e inossidabile Ino Gagliardi visto che agli Europei Under 20 in gara ci sarà Marco Coppola allievo di Pino Barbata e in corsa per una maglia azzurra per l’Ultramaratona ci sarà Dario Ferrante.

Marco Coppola (Universitas Palermo).

Marco Coppola poteva essere affiancata dal fratello gemello Luca che di poco ha fallito il “pass”, vanta un personale di 3’45″83 sui 1500 dove è campione italiano U. 20 in carica (2° il fratello Luca) e argento sui 3000 piani dove vanta un personale di 8’13″76.

L’ultramaratoneta Dario Ferrante (Universitas Palermo)

Dario Ferrante, classe 1999, campione italiano della 100 km, prenderà parte da domenica ad uno stage azzurro in vista dei Mondiali. L’atleta dell’Universitas Palermo di Ino Gagliardi vanta primati importanti sui 100 km, 7h27’11” a Faenza e 6h41’44” a Porto Recanati; 3h41’33” nella 50 km e sulle distanze più “brevi” 1h13’14” nella mezza e 2h35’06” nella maratona.

Lo sprinter di Solarino Simone Giliberto (Siracusatletica/Fiamme Gialle) (Foto: Francesca Grana/FIDAL)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA