Atletica: la Sicilia sogna in grande con Cavazzuti, Giliberto, Valenti, Salonia, Salemi e i due fratelli Coppola

Nel mirino gli Europei Under 20 in programma dal 7 al 10 agosto a Tampere in Finlandia, ma i 120 talenti dell’atletica azzurra impegnati nei raduni che si sono conclusi domenica scorsa a Formia e Tirrenia guardano lontano: nel mirino per molti i Giochi di Los Angeles 2028.

In questo primo gruppo hanno fatto parte anche sette straordinari campioncini siciliani che hanno tutte le carte in regola per il grande salto, visto che sono stati già protagonisti in azzurro nelle passate stagioni e a Formia e Tirrenia hanno avuto l’ulteriore possibilità insieme ai propri tecnici di mettersi in mostra.

Daniele Salemi, il prof. Pasquale Aparo e Simone Giliberto

A Formia con il gruppo della velocità e dei salti hanno lavorato i due sprinter di Solarino Simone Giliberto e Daniele Salemi (Siracusatletica) allievi del prof. Pasquale Aparo e la saltatrice siracusana Elisa Valenti (Atletica Siracusa) allieva del prof. Pino Maiori. Quattro giornate che hanno permesso a questo terzetto di maturare esperienze importanti confrontandosi con gli altri atleti e come importante è stata il confronto dei due tecnici con gli altri allenator e con lo staff azzurro.

Il prof. Pino Maiori e la saltatrice Elisa Valenti (Atletica Siracusa)

A Tirrenia spazio ai fondisti e ancora Siracusatletica in azzurro con Luca Cavazzuti e Viviana Salonia allievi del prof. Salvatore Dell’Aquila che insieme ai gemelli Luca e Marco Coppola della Real Paceco, dove sono cresciuti e lanciati in orbita dall’inossidabile Pino Barbata, stanno provano a rinverdire la tradizione siciliane nelle gare di resistenza.

Salvatore Dell’Aquila, Viviana Salonia, Luca Cavazzuti, Marco e Luca Coppola e Pino Barbata

CROSS E INDOOR. Per questi sette atleti adesso sono in programma le prime gare con gli sprinter e i saltatori attesi dalle indoor e primi cross invece per i fondisti.

Il prof. Salvatore Dell’Aquila, Viviana Salonia e Luca Cavazzuti

LE SCHEDE. Ecco le schede dei sette magnifici talenti dell’atletica siciliana.

Luca Cavazzuti (Siracusatletica)

LUCA CAVAZZUTI, classe 2008, una maglia azzurra, tesserato per la Siracusatletica, vanta questi primati personali: 800 1’53”73; 1000 2’30”44; 1500 3’54”42, 1 miglio 4’13”03. 3000 piani 8’48”55.

Luca e Marco Coppola (Real Paceco)

LUCA COPPOLA, classe 2007, una maglia azzurra, tesserato per la Real Paceco, vanta questi primati personali: 400 piani 52”57; 800 1’54”42; 1000 2’37”59; 1500 3’54”45; 3000 piani 8’34”33; 2000 siepi 5’50”07.

MARCO COPPOLA, classe 2007, una maglia azzurra, tesserato per la Real Paceco, vanta questi primati personali: 400 piani 52”; 800 1’55”; 100 2’34”83; 1500 3’49”54; 3000 piani 8’19”83; 5000 15’21”08.

Simone Giliberto (Siracusatletica)

SIMONE GILIBERTO, classe 2006, cinque maglie azzurre, tesserato per la Siracusatletica, vanta questi primati personali: 100 10”73; 200 21”27; 400 piani 47”29.

Daniele Salemi (Siracusatletica)

DANIELE SALEMI, classe 2007, una maglia azzurra, tesserato per la Siracusatletica, vanta questi primati personali: 100 11”17; 200 22”03; 400 piani 48”90; 800 1’59”27.

Viviana Salonia (Siracusatletica)

VIVIANA SALONIA, classe 2007, una maglia azzurra, tesserata per la Siracusatletica, vanta questi primati: 400 piani 59”64; 800 2’14”66, 1000 2’55”14; 1500 4’27”33; 3000 piani 10’15”08.

Elisa Valenti (Atletica Siracusa)

ELISA VALENTI, classe 2007, tre maglie azzurre, tesserata per l’Atletica Siracusa, vanta questi primati personali: 100 ostacoli 16”46; alto 1,53; lungo 6,04; triplo 13,16.