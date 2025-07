Atletica: l’azzurro Yeman Crippa apre la “starting list” del Giro di Castelbuono

Sport

Il 26 prossimo il centro madonita ospiterà la prestigiosa corsa podistica che nel 2026 festeggerà l'edizione numero 100

Il Giro di Castelbuono, la corsa più antica d’Europa in programma il 26 prossimo nel bel mezzo dei festeggiamenti di Sant’Anna, patrona del centro madonita, si avvia a grandi passi verso la festa per l’edizione del centenario nel 2026.

L’arrivo dello spagnolo Ilias Fifa vincitore del Giro di Castelbuono 2024

Gli organizzatori del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese in testa il presidente Antonio Castiglia sono già da tempo al lavoro per regalare uno straordinario evento che celebri nel modo migliore questa corsa nata nel 1912, diventata negli anni un punto di riferimento del fondo mondiale e dal 2021 può anche fregiarsi della prestigiosa Heritage Plaque assegnata dalla World Athletics il massimo organismo dell’atletica mondiale.

E nel cammino che porterà alla festa dei 100 anni, cresce l’attesa in vista della 99ª edizione del Giro di Castelbuono che si preannuncia dagli alti contenuti tecnici e pronta a regalare spettacolo al numeroso e caloroso pubblico che ogni anni segue la corsa dal vivo. In attesa di conoscere la “starting list” ufficiale è stato svelato il nome del primo dei tanti campioni che il 26 prossimo si porteranno al via da Piazza Margherita per i 10 giri per un totale di 11,340 km che si snoderanno su un tracciato duro e suggestivo dove ci sarà da “domare” la durissima salita di Via Mario Levante dove più volte s’è decisa la gara.

L’azzurro Yeman Crippa tra gli attesi protagonisti dell’edixione numero 99 del Giro di Castelbuono in programma il 26 prossimo centro madonita (EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Ha infatti dato la conferma della sua presenza al via del Giro di Castelbuono numero 99, il campione azzurro Yeman Crippa che già fa sognare gli appassionati che da troppo tempo aspettano di rivedere un fondista azzurro vincere la gara con l’ultimo a riuscirsci che è stato Salvatore Bettiol nel 1989.

Antonio Castiglia presidente del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese che organizza il Giro di Castelbuono

“A rivelarlo – ci dicono gli organizzatori – è stato lo stesso Yeman Crippa, attraverso un post sul proprio profilo Facebook ufficiale. Un messaggio semplice, diretto, ma sufficiente a infiammare l’entusiasmo degli appassionati con Crippa che ha ufficializzato i suoi prossimi impegni: in testa il Giro di Castelbuono e poi i Mondiali in programma a settembre a Tokyo. Una scelta di cuore per Yeman che arriverà a Castelbuono, fresco di titolo europeo a squadre a Madrid dove ha corso i 5000 in 13’48″03, per un test importante prima dell’impegno iridato in Giappone”.

Quello di Yeman Crippa sarà un ritorno a Castelbuono, su uno dei percorsi più iconici e affascinanti dell’atletica su strada internazionale, una corsa che profuma di storia e di passione. Un appuntamento che per il campione delle Fiamme Oro ha anche un sapore speciale: nel 2016, giovanissimo, fu protagonista assoluto, chiudendo 2° alle spalle del ruandese Muhitira in una delle edizioni più combattute ed emozionanti degli ultimi anni.

Yeman Crippa e Totò Antibo in occasione di una delle tante edizioni del Giro di Castelbuono