Atletica: l’etiope Kejelcha batte record mondiale mezza maratona

agenzia

A Valencia cade primato stabilito 3 anni fa da ugandese Kiplimo

ROMA, 27 OTT – L’etiope Yomif Kejelcha ha battuto il record mondiale di mezza maratona, imponendosi in una prova a Valencia col tempo di 57’30”, un secondo in meno del precedente, stabilito tre anni fa dall’ugandese Jacob Kiplimo, a Lisbona. Nella gara femminile, la keniana Agnes Ngetich ha mantenuto un ritmo da record mondiale nelle prime fasi, ma la sua velocità è leggermente calata nella seconda metà e ha tagliato il traguardo in 1h03’03”, seconda prestazione più veloce della storia.

