Atletica: Luca Cavazzuti, doppio tricolore su 1500 e 3000 allievi, sulle orme di Totò Antibo

Il talento siracusano ha vinto i titoli allievi a Rieti e continua la scalata ai vertici assoluti. Da venerdì a domenica a Grosseto campionati italiani junior e promesse e la Sicilia cala tutti i suoi assi

L’atletica siciliana ha una nuova stella: il siracusano Luca Cavazzuti, ormai sulle orme di campioni del fondo siciliano del passato come Totò Antibo, Giuseppe D’Urso e Gigi Zarcone.

Luca Cavazzuti, classe 2008, allievo alla Siracusatletica del prof. Salvatore Dell’Aquila, si è reso protagonista ai recenti tricolori allievi di Rieti di una straordinaria impresa.

Il prof. salvatore Dell’Aquila e Luca Cavazzuti campione italiano allievi su 1500 e 3000

In sole 24 ore questo straordinario talento aretuseo si è laureato campione italiano sui 1500 e 3000 piani con due prestigiosi primati personali di 3’51”72 e 8’32”84 che lo proiettano nell’Olimpo del fondo giovanile italiano dove già occupava un posto importante fin dalla categoria cadetti dove già aveva battuto record e vinto titoli tricolori fino ad arrivare a vestire l’azzurro nel 2024 agli Europei Under 18 di Banska Bystrica.

I campioni della Siracusatletica al Sestriere

“Abbiamo preparato nel modo migliore questa rassegna tricolore – ci dice il prof. Salvatore Dell’Aquila – con un periodo in altura al Sestriere che anche quest’anno ha dato i suoi frutti. Al rientro dal Sestriere ho capito subito che il lavoro svolto con Luca e gli atri miei allievi Viviana Salonia, Nicolò Bianca, Goodluck Osaro, Davide Gurrieri, Giuseppe Romico e Nora Mazzotta, ci avrebbe ripagati degli enormi sacrifici e carichi di allenamenti sopportati. Luca infatti in un test al campo “Di Natale” ha corso i 1000 in 2’23”9 meglio del record regionale di 2’24”4 che ancora detiene l’etneo Giuseppe D’Urso vicecampione del mondo sugli 800 a Stoccarda 1993. Miglioramenti anche per Romico sui 1500, Osaro sui 600 e Bianca sui 1000 che ora saranno impegnati ai tricolori junior e promesse di Grosseto”.

I campioni della Siracusatletica con Luca Cavazzuti e Salvatore Dell’Aquila

Luca Cavazzuti, famiglia di sportivi, da papà Stefano allo zio Nando, al fratello Davide e soprattutto il nonno Giovanni storico tecnico aretuseo, in questa stagione oltre ai due personali su 1500 e 3000 conditi dal titolo tricolore, si è già migliorato sui 2000 piani in 5’30”8 e sui 3000 piani indoor con 8’38”32 e ora è pronto a vestire l’azzurro e continuare la sua scalata ai vertici assoluti. Luca Cavazzuti vanta anche questi primati: 600 1’24”81; 800 1’53”73; miglio 4’13”03; 1200 siepi 3’15”67.

Chiara Iacono e la sua allenatrice Luisa Celesia (Milone Siracusa)

Ai tricolori allievi/e di Rieti nella “top ten” Gabriele Aiello (Us Monti Rossi Nicolosi) 8° sui 5 km di marcia col nuovo personale in 22’51”61; Luca Cannioto (Cus Palermo) 7° sui 100 in 11”14 (11” in batteria) e Chiara Iacono (Milone Siracusa) 7ª nel lungo con 5,54.

Elisa Valenti (Atletica Siracusa) in gara nel lungo e triplo junior

TRICOLORI JUNIOR E PROMESSE A GROSSETO: DA VENERDI’ A DOMENICA SICILIANI IN POLE. Dai tricolori allievi a quelli junior e promesse con la Sicilia pronta da venerdì a domenica a calare i suoi assi a Grosseto. Sui 400 favoriti per il podio due allievi del prof. Pasquale Aparo, Moahmed Soudassi e Daniele Salemi (junior) e sui 200 Simone Giliberto (promesse). Sui 1500 e 300 junior favorito il trapanese Marco Coppola, affiancato sui 1500 dove è il capofila stagionale con 3’45″83, dal gemello Luca che ha il 4° tempo (3’51″90). E al femminile la stella del fondo siciliano è la solarinese Giorgia Prazza in gara su 800 e 1500. Nei salti in corsa per il podio Elisa Valenti (lungo e triplo) e Andrea Magnano (alto).

TUTTI I SICILIANI. Ecco tutti i siciliani che andranno in pista e in pedana da venerdì a domenica ai tricolori junior e promesse di Grosseto.

Mohamed Soudassi, Daniele Salemi, Simone Giliberto, il prof. Pasquale Aparo, Giorgia Prazza e Aurora Maria Aparo

Cus Catania: Giorgia Prazza (800 e 1500 promesse).

Atletica Savoca: Andrea Sutera (10 km marcia junior).

Andrea Sutera e il suo allenatore Antonello Aliberti (Atletica Savoca)

Cus Palermo: Aurora Castello (5000 junior) e Francesca Orsatti (triplo promesse).

Universitas Palermo: Luca Coppola (1500 junior); Marco Coppola (1500 e 3000 piani junior).

Team Atletica Palermo: Annalisa Micco (disco promesse).

L’etneo Matteo Pelligra (Milone Siracusa)

Milone Siracusa: Giuseppe Cacciotto (lungo junior); Andrea Magnano (alto promesse); Matteo Pelligra (400 ostacoli junior), Cristiano Spallino (lungo e 110 ostacoli junior).

I due fratelli gemelli trapanesi Marco (338) e Luca (337) Coppola

Atletica Siracusa: Chiara Artimagnella (200 e 4×100 junior); Roberta Fazzino (4×100 junior); Haby Kane (lungo e 4×100 junior); Elisa Valenti (lungo, triplo e 4×100 junior).

Aurora Castello e il suo tecnico Yuri Floriani (Cus Palermo)

Siracusatletica: Auroramaria Aparo (200 e 400); Gaetano De Gaetano (disco e martello junior); Andrea Nocita (110 ostacoli junior); Erasmo Rametta (peso junior); Daniele Salemi (400 junior); Mohamed Soudassi )200 e 400 junior).

Fiamme Gialle Roma: Simone Giliberto (200 junior).

Approfondimenti sul giornale in edicola domani.

