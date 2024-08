Atletica: Malagò, ‘orgoglio per azzurri a Parigi,sesti al mondo’

agenzia

N.1 Coni 'In Europa siamo dietro solo alla Gran Bretagna'

ROMA, 30 AGO – “Noi a Parigi siamo stati sesti al mondo nell’atletica leggera. Ci precedono solo nazioni come Stati Uniti, Kenya, Gran Bretagna, Etiopia e Giamaica. Tradotto, noi in Europa siamo dietro solo alla Gran Bretagna. Ne siamo molto orgogliosi”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Rai Radio 2. “E’ ovvio poi che se uno guarda il riferimento con Tokyo si rischia per il resto della vita di essere il parente povero – ha aggiunto -. Ma i numeri vanno letti. Siamo passati da cinque a tre medaglie e ci abbiamo messo del nostro con 5 quarti posti a Parigi. Ma siamo passati anche dai dieci finalisti di Tokyo ai 17 finalisti complessivi di quest’anno che sono quelli che contano per dare il punteggio di competitività del Paese”. Infine una battuta sul Golden Gala di questa sera: “Forse il più importante di sempre, li abbiamo tutti. Ci saranno 15 olimpionici, otto ori di Parigi, 19 italiani che hanno preso parte agli ultimi Giochi. Non c’è mai stato un parterre di così alto livello”.

