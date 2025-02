Atletica: marcia; Giorgi centra il record italiano nella 35 km

agenzia

Azzurra vince in 2h41:54 ad Antalya, firmato standard per Tokyo

ROMA, 22 FEB – Buone notizie dalla marcia. Ad Antalya, in Turchia, Eleonora Giorgi firma il primato italiano della 35 km con il tempo di 2h41:54 e centra lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Tokyo in programma a settembre. La marciatrice delle Fiamme Azzurre, nel primo impegno dell’anno, mostra subito una brillante condizione: vince la gara condizionata da un forte vento, fa meglio del precedente personale e Mpi di 2h43:43 realizzato a Grosseto nel 2020 e sigla anche la migliore prestazione mondiale dell’anno, nonché l’undicesima di sempre al mondo, nella specialità che per questa stagione sarà ancora distanza ufficiale World Athletics. I passaggi: 1h31:52 ai venti chilometri, 1h54:12 ai venticinque. Seconda piazza per la kazaka Galina Yakusheva (2h57:27), terza la connazionale Polina Repina (3h07:36). Giorgi, 35 anni, mamma del piccolo Leone nato dall’amore con il bronzo europeo 2022 della 35 km Matteo Giupponi, ha partecipato a tre Olimpiadi e cinque edizioni dei Mondiali.

